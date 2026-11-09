Băiatul a murit, din cauza rănilor grave, în timp ce mama lui se află în stare gravă la terapie intensivă. După crimă, atacatorul a încercat să se sinucidă.

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În toiul nopții, femeia de 48 de ani a cerut disperată ajutor la 112. Era rănită. În locuința sa din Oţelu Roşu, soțul îi atacase cu un cuțit pe ea și pe fiul ei adoptiv, de 21 de ani. În casă locuia și fratele atacatorului care spune că a intervenit în scandal.

Petru Marian Caimacan, fratele agresorului: S-or certat, eu m-am dus, i-am despărțit de pe ea că era gramadă cu ea acolo.

Reporter: După care a încercat să se rănească singur?

Petru Marian Caimacan: Da.

Când echipajele de salvare au ajuns la faţa locului, pentru fiul de 21 de ani nu s-a mai putut face nimic. Murise din cauza rănilor grave. Femeia de 48 de ani se afla internata la terapie intensivă.

Cătălin Grecea – medic șef, Secția de chirurgie, Spitalul Caransebeș: „Sunt leziuni prin înjunghiere, multiple răni la nivelul toracelui. E intubată”.

Tânărul ucis era fiul biologic al surorii femeii, însă victima l-a adoptat cand copilul avea 14 ani. Anchetatorii încearcă să afle cum s-a putut ajunge la un astfel de episod violent, cât timp intre cei doi soți nu erau cunoscute scandaluri. Vecinii vorbesc despre o gelozie extremă a individului. Ar fi fost singurul din casă fără loc de muncă.

Vecină: „O intrat așa într-o depresie că nu avea de lucru, dar în același timp am auzit că el era foarte gelos pe soția lui că ea a mers în Germania la lucru și el nu o mai lăsat-o și și-o găsit de lucru aicea...”.

Liliana Popescu, psiholog: „În momentul în care tânărul intervine să-și apere mama atunci poate să apară din partea tatălui acel sentiment de rivalitate care să-l facă să recurgă la un asemenea gest extrem”.

Pentru uciderea tânărului și rănirea gravă a soției, procurorii îl acuză pe suspect de omor și tentativă de omor.