Primul reactor al centralei nucleare a fost deja conectat la rețeaua națională vineri, după trei luni de pauză forțată din cauza secetei, care a afectat drastic nivelul Dunării. Astfel, precipitațiile din ultima perioadă au făcut posibilă repornirea reactoarelor și reluarea producției. Cu ambele unități în funcțiune, centrala produce aproximativ 20% din necesarul țării.
După trei luni de pauză forțată, centrala de la Cernavodă revine la capacitate maximă. Când va reporni reactorul al doilea
Vin vești bune din sectorul energetic național: presiunea asupra prețului la energie scade în această iarnă. Au început procedurile pentru repornirea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă, care ar urma să intre în funcțiune marți.
Sursa: ProTV
Etichete: Centrala de la Cernavoda, reactor nuclear, energie electrica,