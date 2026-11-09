Primul reactor al centralei nucleare a fost deja conectat la rețeaua națională vineri, după trei luni de pauză forțată din cauza secetei, care a afectat drastic nivelul Dunării. Astfel, precipitațiile din ultima perioadă au făcut posibilă repornirea reactoarelor și reluarea producției. Cu ambele unități în funcțiune, centrala produce aproximativ 20% din necesarul țării.