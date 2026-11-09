Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi repornită marți. România funcționează cu un deficit de producție de peste 1.200 MW

Intrarea în funcţiune a Unităţii 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă este estimată pentru marţi după ce luni, la ora 00:42, a fost iniţiată secvenţa de pornire a reactorului, a anunţat Ministerul Energiei.