Deciziile vin după ce, în ultimele săptămâni, s-au înmulțit atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră. Cele 10 milioane de euro promise de Comisia Europeană ar trebui să ajute autoritățile române să cumpere echipamente și să finanțeze intervenții rapide pentru salvarea de vieți omenești în Marea Neagră.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Libertatea navigației în Marea Neagră trebuie să fie menținută. Este o rută comercială vitală pentru economia europeană și pentru securitatea alimentară globală, pentru că menține fluxul către milioane de oameni”.

Președinta Comisiei Europene a discutat cu oficialii români și despre hubul european pentru securitate maritimă, ce va fi găzduit la Constanța și Varna și pentru care Uniunea Europeană a promis bani. Prin acest hub, instituțiile vor face schimb de informații, ca să monitorizeze în timp real Marea Neagră, să protejeze infrastructura critică și să răspundă mai rapid la amenințările din larg. Atât reprezentanții României, cât și ai Comisiei vor ca centrul să fie operațional cât mai repede.

Ursula von der Leyen: „Trebuie să operaționalizăm hubul de securitate maritimă la Marea Neagră. Situația de securitate s-a deteriorat mult mai rapid decât anticipase oricare dintre noi”.

Nicușor Dan, președintele României: „Am avut numeroase incidente la Marea Neagră în perioada recentă, toate astea sunt un întreg spectru de război hibrid în care, evident, Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în urmă cu cinci ani în Ucraina și să implice țări europene în acest conflict”.

Ursula von der Leyen a fost primită și la Palatul Victoria de premierul Luca Niculescu. De la noi, pleacă în Bulgaria, apoi în Turcia.