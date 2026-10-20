La Londra, un grup de localnici revoltați urmărește de câteva luni astfel de cazuri, iar confruntările devin uneori violente. Spun că vor să-și facă singuri dreptate, pentru că, de multe ori, escrocii scapă de autorități.

Imaginile au fost surprinse de către un brazilian stabilit în Londra, în momentele în care, ajutat de un grup de localnici, îi alungă pe indivizii care păcălesc turiștii prin jocul alba-neagra, cei mai mulți pe podul Westminster. Folosesc spray iritant, iar în unele cazuri se ajunge la îmbrânceli.

Diego Galdino, influencerul din Brazilia: „Am așteptat ca să-i putem observa pe pod, să le recunoaștem fețele și să identificăm toate persoanele din jurul lor. Ei schimbă mereu componența grupurilor. Ne asigurăm că, atunci când îi stropim cu spray sau îi filmăm, suntem 100% siguri că persoanele respective fac parte din grup. Am alertat poliția, iar polițiștii ne-au spus că știu că aceștia își desfășoară activitatea în zonă. Din păcate, nu au suficiente resurse pentru a interveni.”

Ștefania Banu, asociație de români în Marea Britanie: „Nu înțeleg de ce nu există niște soluții, pentru că oamenii ăștia nu sunt niște simpli hoți de buzunare, aici e vorba de crimă organizată. Marea majoritate sunt români, însă colegii din poliție ne spun că sunt și bulgari și alte naționalități.”

Recent, în Roma, cel puțin 11 români au fost prinși de carabinieri că jucau alba-neagra. Unii dintre ei sunt acuzați că furau din buzunare în timp ce turiștii urmăreau „trucurile”.

E un fenomen răspândit de mulți ani în orașele aglomerate din Europa, iar în multe dintre cazuri indivizii nu sunt identificați de autorități, tocmai pentru că au complici care supraveghează zona și dau alarma când apare poliția.

Corespondent Știrile ProTV: „Și la noi, practicarea jocului alba-neagra pe stradă este interzisă prin lege, fiind considerată o formă de înșelăciune. Iar în Germania, Portugalia ori Spania, în funcție de circumstanțe, chiar și cei care participă în calitate de jucători pot fi sancționați”.