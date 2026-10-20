Motoarele moderne sunt de ani buni extrem de complexe și funcționează cu o precizie ridicată. Utilizarea unui produs diferit de combustibilul obișnuit poate face ca acesta să ajungă în motor și să provoace efecte imprevizibile, de la absența unor consecințe vizibile până la defecțiuni grave, relatează El Debate.

Consecințe imprevizibile

Șoferul susține că reducerea emisiilor unei mașini este la fel de simplă ca lăsarea rezervorului să ajungă la un sfert din capacitate și adăugarea a jumătate de litru de etanol sau alcool sanitar. Potrivit acestuia, după pornirea mașinii, emisiile ar ajunge aproape de zero, iar trecerea inspecției tehnice în aceste condiții ar deveni extrem de ușoară.

Este adevărat că benzina poate conține etanol, însă există o diferență majoră între acesta și alcoolul de uz farmaceutic, care poate conține diverse substanțe chimice sau adaosuri.

Dincolo de imprudența evidentă a unei asemenea metode, este cu atât mai greu de înțeles de ce șoferul ar recurge la ea în cazul unei mașini speciale precum BMW M3, asupra căreia face acest experiment. Comportamentul său sugerează fie că nu ține prea mult la mașină, fie că își permite să suporte eventualele reparații costisitoare.

De altfel, de ceva vreme, inspectorii auto se conectează la computerul de bord al vehiculelor prin intermediul portului OBD. Astfel, pot obține mult mai multe informații decât s-ar putea crede despre starea și funcționarea mașinii, inclusiv despre emisii și consumul de combustibil.

Dacă inspectorii constată că istoricul din unitatea electronică de control a fost șters cu puțin timp înainte de inspecția tehnică, mașina poate fi respinsă, deoarece acest lucru poate indica o încercare de a ascunde anumite informații, fie că acestea țin de consum sau de alte aspecte ale funcționării vehiculului.