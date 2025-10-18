A fost organizat un flux medical special pentru locatarii evacuaţi după explozie şi care au nevoie de tratamente cronice

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost organizat un flux medical pentru persoanele evacuate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5

Este vorba despre cele ce erau pe tratamente cronice sau dependente de insulină.

„La nivelul Ministerului Sănătăţii, împreună cu conducerea ASSMB, s-a organizat un flux medical pentru persoanele evacuate. Mai multe spitale din Bucureşti oferă asistenţă medicală în regim ambulatoriu pentru persoanele evacuate. Aici vorbim despre persoane care erau pe tratamente cronice, dependenţi de insulină şi aşa mai departe. Noi, împreună cu ASSMB, le-am asigurat această medicaţie şi sunt monitorizaţi, respectiv beneficiază de asistenţă medicală în regim ambulatoriu", a afirmat ministrul Sănătăţii la Digi 24.

De asemenea, unul dintre răniţii în explozia produsă pe Calea Rahovei - un bărbat de 53 de ani - a fost transferat sâmbătă la Spitalul Universitar din Graz, în Austria.

Mai mult, starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este stabilă, iar două au fost operate.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectate. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

