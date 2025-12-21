Cea mai lungă șosea din Europa se întinde pe 8.600 de kilometri până în Asia. Traversează 10 țări

Drumul E40 este cea mai lungă șosea din Europa, traversând 10 țări. Lungimea oficială a traseului este de aproximativ 8.650 de kilometri. Drumul începe în Calais, Franța, și se termină în orașul Ridder din Kazahstan.

Parcurgerea integrală a traseului ar dura aproximativ 54 de zile, deoarece E40 traversează Franța, Belgia, Germania, Polonia, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Kîrgîzstan, relatează Daily Express.

Ruta impresionantă este formată dintr-o rețea de autostrăzi, drumuri expres și șosele naționale interconectate în fiecare țară. Ea străbate o varietate largă de peisaje, de la trecători montane spectaculoase și mari orașe până la câmpii întinse.

Mega-șoseaua care leagă Europa de Asia

E40 face parte din rețeaua internațională de drumuri stabilită de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) și este recunoscută oficial și de Uniunea Europeană. Traseul asigură o legătură est–vest importantă pe continent, oferind o alternativă mai lungă, dar mai amplă, pentru deplasarea între Franța și Asia Centrală.

Segmentul care traversează Ucraina, de la granița cu Polonia, în apropiere de Krakovets, până la granița cu Rusia, lângă Izvaryne, era cândva unul popular, însă din cauza conflictului aflat în desfășurare și a problemelor de securitate, călătorii sunt avertizați să evite această porțiune.

La un moment dat, a existat și un proiect pentru construirea unei căi navigabile E40 – un canal de transport care ar fi urmat să lege Marea Baltică de Marea Neagră și să stimuleze comerțul între Polonia, Belarus și Ucraina. Proiectul a fost însă abandonat din cauza opoziției generate de riscurile de mediu, posibilele daune asupra biodiversității și temerile legate de perturbarea materialelor radioactive rămase în zonă după dezastrul de la Cernobîl.

Pentru cei care vor să exploreze Europa și Asia din confortul propriului automobil, traseul E40 rămâne una dintre cele mai ambițioase și spectaculoase aventuri rutiere din lume.

