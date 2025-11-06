Cifre oficiale. Ca prin miracol, românii și-au luat mai puține concedii medicale după amenințările cu inspecții la doctori

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut publice rezultatele unor măsuri care au vizat reducerea concediilor medicale acordate fără temei real. Peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de anul trecut, pentru această perioadă.

„Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora.”, a spus Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Datele oficiale arată că măsurile legislative și controalele aplicate în unitățile medicale au avut efecte vizibile.

„Rezultatele măsurilor adoptate în această vară se văd deja: în perioada iulie–septembrie 2025, s-au acordat cu peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.”, a mai spus Rogobete.

Reducerea s-a transformat și într-o economie semnificativă pentru buget: „310 milioane de lei economisiți din bugetul de concedii medicale, bani care rămân acolo unde trebuie: pentru pacienți și pentru sistemul medical.”

Rogobete subliniază că succesul nu a fost imediat.

„Dacă în perioada ianuarie–iunie 2025 se observă o scădere de doar 3% a numărului de concedii, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, începând cu luna iulie, când măsurile au fost ferme și fără echivoc, lucrurile s-au schimbat rapid! Deci, SE POATE!”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Efectele măsurilor legislative adoptate în luna iulie și ale controalelor efectuate au fost resimțite în special în perioada de vară: „Se observă o scădere constantă a concediilor fără fundament medical, dar și o reducere de aproape 28% pentru lunile iulie–septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Este o confirmare a faptului că fenomenul abuzurilor este în retragere.”

Legea a intrat în vigoare in august 2025

„Începând cu luna august 2025, prin Legea nr. 141/2025, au fost adoptate o serie de măsuri fiscal-bugetare, inclusiv măsuri cu impact în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care, prin implementare, să conducă la sustenabilitate şi la asigurarea serviciilor medicale şi medicamentelor necesare bolnavilor, precum şi la continuitate în acordarea acestora”, a transmis CNAS, într-un comunicat de presă.

Peste un milion de concedii medicale în 2024

Există suspiciuni că anul trecut, în doar două luni, au fost eliberate peste un milion de concedii medicale, asupra cărora persistă mari semne de întrebare. Cei care le-au solicitat s-ar fi „îmbolnăvit” cât să lege liberele de la stat și să „facă punte”.

Analiza realizată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată că anul trecut cele mai multe concedii medicale au fost eliberate pe codul de indemnizație 01, adică boală obișnuită. Conform Ministerului Sănătății, acestea însumează peste 30 de milioane de zile, iar costul lor trece de 3,2 miliarde de lei.

În perioada aprilie - 1 iunie 2024, când am avut Ziua Muncii, Paște și Ziua Copilului, apar niște creșteri uriașe, absolut suspecte. Așa că autoritățile vor să verifice dacă suferința din acte a fost și în realitate.

Cele mai multe concedii medicale au început să fie acordate, din data de 29 aprilie, adică încă de la începutul săptămânii cu Ziua Muncii, care pica într-o miercuri. O creștere abruptă de peste 200.000 de concedii medicale acordate. O altă creștere este în zilele următoare, înainte de Sărbătorile Pascale. Trec două săptămâni și vine Ziua Copilului, care anul trecut a picat într-o sâmbătă, însă au fost înregistrate brusc foarte multe cereri de concediu medical pentru datele de 30 și 31 mai, adică joi și vineri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













