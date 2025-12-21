Ludovic Orban sugerează revenirea în PNL: „Poate urma pasul decisiv”

Stiri Politice
21-12-2025 | 13:49
Ludovic Orban
Pro TV

Liderul Forţa Dreptei,. Ludovic Orban anunţă, într-o postare pe Facebook, că ar putea urma ”pasul decisiv” înspre PNL.

autor
Vlad Dobrea

”În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”, a scris Orban duminică pe Facebook.

Ludovic Orban a fost preşedinte PNL din 2017 până în septembrie 2021, când a pierdut şefia partidului în faţa lui Florin Cîţu. El a demisionat din PNL în noiembrie 2021, după aproape 30 de ani, şi, alături de alţi 15 parlamentari, a creat Forţa Dreptei.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat recent că este de acord cu o absorbţie a partidului lui Ludovic Orban în PNL, el arătând că nu vede o problemă ca, imediat după Anul Nou, să discute acest lucru. În aceeaşi zi, Ludovic Orban, a anunţat că formaţiunea politică ar putea fuziona, prin absorbţie, cu PNL anul viitor, însă a precizat că, înainte de „negocierile efective”, trebuie „un mandat de negociere, care să fie luat în forurile statutare ale ambelor partide”. Orban a mai spus că a discutat cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, convenind că există „deschidere pentru a începe aceste discuţii".

”În momentul în care am fost în campanie şi domnul Orban şi-a declarat susţinerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat şi despre acest lucru şi am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbţie în PNL a partidului domniei sale. Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susţinerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta şi să vedem în ce condiţii se poate face acest lucru”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Cotidianul.

Citește și
Nicuşor Dan
Nicușor Dan, despre ”problemele din justiție”: ”Situația în care suntem este gravă”, ”voi iniția un referendum”

El a menţionat că acest lucru înseamnă şi o decizie a celor două partide şi asta se va discuta în perioada următoare, foarte probabil, în cele două partide. Ilie Bolojan a comentat şi nemulţumirile din PNL privind o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în partid.

”Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vis-a-vis de o persoană sau alta. Să nu uităm modul în care Ludovic Orban a pierdut preşedinţia PNL şi în ce context s-a întâmplat acest lucru şi plecarea dânsului. Dacă eu n-aş fi îngrijorat pe tema asta, nu ştiu de ce ar fi alţii îngrijoraţi, că înţeleg că primul lucru aşa, înţeleg că s-a spus, ar fi să înceapă să îl schimbe pe preşedinte. Dar eu nu sunt îngrijorat pe tema asta”, a arătat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă nu este îngrijorat că ar putea să îl sape Ludovic Orban, Bolojan a spus: ”N-am niciun fel de problemă pe tema asta. Vă rog să mă credeţi că dacă nu eram chemat, după rezultatul de la prezidenţiale din toamna anului 2024, nu aş fi dorit să vin preşedintele PNL. Vă rog să vă gândiţi că, sigur, s-a întâmplat după aceea demisie a preşedintelui Iohannis. Fără să mă gândesc că se va întâmpla asta, am ajuns interimar trei luni la Cotroceni şi pentru că n-a fost o dorinţă a multor persoane să preia această responsabilitate de premier, după trei săptămâni cineva trebuia să o preia. Nu este comod să faci aceste lucruri. Deci o funcţie poţi să o utilizezi să faci ceva sau poţi să o utilizezi aşa, dintr-un orgoliu personal pentru a te numi domnul preşedinte, Excelenţă”.

Şi Ciprian Ciucu, a declarat, imedit după alegerea sa ca primar general, cursă în care a fost susţinut de Orban, întrebat despre posibila revenire a lui Ludovic Orban în PNL, că a mai fost întrebat acest lucru şi că va rămâne consecvent, având acelaşi răspuns, „cu atât mai mult acum”, când a fost susţinut de către acesta şi trebuie să fie corect cu el. „Evident că este normal să susţin o astfel de întoarcere. Este fix opinia mea, evident vor fi discuţii între cele două partide cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla, când se va întâmpla”, a mai spus Ciucu.

Sursa: Pro TV

Etichete: PNL, ludovic orban, forta dreptei,

Dată publicare: 21-12-2025 13:49

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Citește și...
Nicușor Dan, despre ”problemele din justiție”: ”Situația în care suntem este gravă”, ”voi iniția un referendum”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre ”problemele din justiție”: ”Situația în care suntem este gravă”, ”voi iniția un referendum”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Ciucu taie din banii tuturor instituțiilor pentru a salva Bucureștiul de faliment. ”Poate să fie și Dumnezeul managementului”
Stiri Politice
Ciucu taie din banii tuturor instituțiilor pentru a salva Bucureștiul de faliment. ”Poate să fie și Dumnezeul managementului”

În prima sa conferință de presă în calitate de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu a avertizat că Bucureștiul se confruntă cu o situație financiară critică și are datorii de miliarde.  

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Recomandări
Nicușor Dan, despre ”problemele din justiție”: ”Situația în care suntem este gravă”, ”voi iniția un referendum”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre ”problemele din justiție”: ”Situația în care suntem este gravă”, ”voi iniția un referendum”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28