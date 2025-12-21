Rusia a recrutat peste 200 de cetățeni indieni ca să lupte pe frontul din Ucraina. Cel puțin 26 au murit

Un total de 202 cetățeni indieni au fost recrutați în armata rusă din 2022, dintre care cel puțin 26 au fost uciși, iar șapte sunt dați dispăruți, potrivit Ministerului de Externe al Indiei.

Ministerul a menționat aceste cifre într-un raport oficial înaintat pe 18 decembrie Rajya Sabha, camera superioară a Parlamentului Indiei, scrie Kyiv Independent.

Rusia ar fi recrutat cetățeni din 128 de țări

Declarația se adaugă dovezilor potrivit cărora Rusia recrutează în mod activ cetățeni străini pentru a lupta în războiul său împotriva Ucrainei. Potrivit Cartierului General de Coordonare al Ucrainei pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, Rusia mobilizase, până în luna octombrie, 18.092 de cetățeni străini din 128 de țări.

„Conform informațiilor disponibile, se crede că 202 cetățeni indieni au fost recrutați în forțele armate ruse. Eforturile susținute ale Guvernului au dus la eliberarea timpurie a 119 dintre aceștia; 26 sunt raportați ca fiind decedați, iar șapte sunt declarați dispăruți de partea rusă”, se arată în raport.

Potrivit ministerului, 50 de indieni se află încă înrolați în armata rusă, iar India este „în contact permanent cu partea rusă” pentru a obține eliberarea și repatrierea lor cât mai rapidă.

„Guvernul Indiei rămâne permanent angajat în dialog cu partea rusă pentru a asigura siguranța, bunăstarea și eliberarea timpurie a tuturor cetățenilor indieni aflați în forțele armate ruse”, se precizează în comunicat.

Ministerul a confirmat, de asemenea, că trupurile a 10 soldați indieni au fost repatriate, în timp ce alți doi au fost incinerați la nivel local. Probe ADN de la membrii familiilor a 18 persoane declarate decedate sau dispărute au fost trimise autorităților ruse pentru a ajuta la identificarea rămășițelor.

Soldați străini, înrolați cu forța în armata rusă

Moscova a atras combatanți străini printr-o combinație de stimulente financiare și scheme de recrutare – inclusiv oferte de muncă înșelătoare și promisiuni de obținere a cetățeniei ruse. În luna octombrie, serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) au declarat pentru Kyiv Independent că nord-coreenii reprezintă cel mai mare contingent de cetățeni străini care luptă pentru Rusia, urmați de recruți din Uzbekistan, Tadjikistan, Kazahstan, Belarus și Cuba.

Rusia recrutează, de asemenea, cu forța cetățeni ucraineni din teritoriile ocupate. Până în octombrie, 46.327 de cetățeni ucraineni fuseseră încorporați în armata rusă de la începutul invaziei la scară largă, potrivit Cartierului General de Coordonare al Ucrainei pentru Tratamentul Prizonierilor de Război.

