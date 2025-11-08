Alexandru Rogobete: „Mâncarea din spital nu e un moft, ci terapie nutrițională și o formă de respect față de pacient”

08-11-2025 | 12:10
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient.

Ioana Andreescu

„Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient”, scrie Rogobete pe Facebook.

În opinia sa, modul în care este preparată, servită şi prezentată masa spune foarte mult despre grijă, demnitate şi responsabilitatea faţă de oameni.

„Mă bucur să văd tot mai multe spitale care pun preţ pe această formă de respect şi îşi îmbunătăţesc bucătăriile, meniurile şi condiţiile de servire. Da, ştiu că mai sunt spitale unde lucrurile nu stau bine – primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătăţii – şi vă încurajez să continuaţi să semnalaţi aceste situaţii”, afirmă ministrul.

El consideră că e important să fie arătate şi exemplele pozitive, context în care se referă la proiectul „Gustos şi Sănătos”, derulat de Asociaţia „Din grijă pentru copii”, în cadrul căruia chef Radu Darie a gătit mâncare gustoasă şi sănătoasă, alături de copiii internaţi la Spitalul de Pediatrie din Piteşti.

„Pentru Chef Darie a fost simplu. Pentru copii, a însemnat enorm. Spitalul de Pediatrie din Piteşti este unul dintre aceste exemple. Un spital care funcţionează pe excedent bugetar, care investeşte banii în reabilitarea secţiilor, achiziţia de echipamente medicale şi, iată, în îmbunătăţirea modului în care este preparată şi servită mâncarea pacienţilor. Un spital al cărui management arată, zi de zi, că se poate. Încrederea ne face bine. Şi cred mult în acest lucru”, conchide ministrul Sănătăţii.

De la jumătatea lunii iulie este disponibil pe site-ul Ministerului Sănătăţii un formular online dedicat sesizărilor privind mâncarea din spitale.

După lansarea acestui formular, ministrul Sănătăţii a făcut mai multe controale în spitale, centrate pe mâncarea oferită pacienţilor. Simultan, a postat fotografii cu meniuri oferite celor internaţi în diferite spitale din ţară.

Sursa: News.ro

ministrul sanatatii, spital, mancare, Alexandru Rogobete

08-11-2025 12:10

