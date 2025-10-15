Cum vor putea străinii să își cumpere vize de România: 400.000 de euro pentru o ședere de 5 ani

Stiri actuale
15-10-2025 | 19:50
×
Codul embed a fost copiat

Parlamentarii vor să îi convingă pe bogații din afara Uniunii Europene să investească în România.

autor
Daniel Preda

Străinii vor primi drept de ședere, pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de reînnoire în schimbul unei investiții de cel puțin 400.000 de euro. Totul în cadrul unui program denumit „Golden Visa", implementat deja în mai multe țări europene, care a adus bani, dar care vine la pachet şi cu riscuri.

Potrivit proiectului de lege, cetățenii din afara Uniunii Europene pot primi drept de ședere în România dacă investesc în titluri de stat, în imobiliare, în fonduri de investiții sau în acțiuni la companii cu capital românesc. Suma minimă - 400.000 de euro.

Propunere legislativă privind acordarea dreptului de ședere în România pentru investitorii străini Programul "Golden Visa"- Investiții eligibile:

- Achiziţia de titluri de stat româneşti în valoare de minimum 400.000 euro, cu scadența minimum 5 ani;

Citește și
aeroport
Cehia limitează accesul rușilor cu pașapoarte diplomatice. Măsura unică în UE, motivată de securitate

- Achiziţia uneia sau mai multor proprietăţi imobiliare în România, în valoare totală de cel puţin 400.000 euro, păstrate pe o durată minim ă de 5 ani de la data achiziţiei;

- Investiţii în fonduri de investiţii înregistrate şi autorizate în România, de minimum 400.000 de euro;

- Achiziţia de acţiuni la companii cu capital românesc listate la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de minimum 400.000 euro

21 de miliarde de euro atrași în UE

Inițiatorii proiectului spun că printr-o măsură asemănătoare, în ultimii zece ani țările europene au atras deja peste 21 de miliarde de euro.

Există, însă, și temeri îndreptățite că prin acest tip de viză, pot ajunge la noi și oameni de afaceri cu probleme, unii din spațiul ex-sovietic. Totuși...

Glad Varga, senator PNL: E doar o rezidență temporară, nu e o scurtătură către cetățenie. Ținem cont de siguranță și de verificări stricte, o verificare prealabilă, un accept prealabil și după aceea se poate face investiția."

Ovidiu Rez, avocat specializat în dreptul imigrării: O persoană străină este monitorizată extrem de scrupulos pe toată perioada în care este aici, fiindcă este o perioadă de cinci ani de zile în care trebuie îndeplinite anumite condiții pentru această viză."

Potrivit autorilor. Grecia a atras prin acest program 9.000 de persoane care au investit în economie 3.6 miliarde de euro.

Ionuț Anțiu, consultant de business: „Pot veni aici nu doar cu capital, ci și cu know-how și alte cunoștințe de business."

În Spania, peste 5.000 de străini au beneficiat de această facilitate însă peste 90% dintre ei au investit în imobiliare, așa că autoritățile au oprit programul la finalul anului trecut pentru că au crescut prețurile locuințelor.

Vlad Vela, specialist în imobiliare: „Concurența este benefică pentru toată lumea, dar trebuie făcută cu blândețe, pentru că știm că în anumite țări, a venit ca un bumerang împotriva lor."

Ovidiu Constantin Bunget, profesor de economie: „Un alt risc e legat de riscul de spălare a banilor, evaziune fiscală și corupție."

Proiectul de lege a fost depus la Senat.

Sursa: Pro TV

Etichete: investitii, program, visa,

Dată publicare: 15-10-2025 19:43

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”
Stiri actuale
Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”

Ambasada SUA în România a anunțat miercuri suspendarea activității pe pagina sa de Facebook din cauza lipsei de fonduri. De asemenea, ambasada precizează că serviciile pentru pașapoarte și vize continuă doar ”în măsura posibilităților”.

Cehia limitează accesul rușilor cu pașapoarte diplomatice. Măsura unică în UE, motivată de securitate
Stiri externe
Cehia limitează accesul rușilor cu pașapoarte diplomatice. Măsura unică în UE, motivată de securitate

Guvernul ceh a anunțat marți că vrea să fie prima țară din UE care limitează imediat intrarea rușilor cu pașapoarte diplomatice sau vize de afaceri, invocând motive de securitate, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Taxa uriașă impusă de Trump la vize provoacă reacții. Marea Britanie și China răspund cu propriile programe
Stiri externe
Taxa uriașă impusă de Trump la vize provoacă reacții. Marea Britanie și China răspund cu propriile programe

Donald Trump a decis surprinzător să majoreze la 100.000 de dolari taxa pentru vizele H-1B, măsură ce alarmează companii și mari economii, dar creează oportunități pentru huburile de talente din Europa, Orientul Mijlociu și Asia, potrivit CNBC.

SUA impun o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele specialiștilor de top: „Nu mai aduceți oameni să ne ia locurile”
Stiri externe
SUA impun o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele specialiștilor de top: „Nu mai aduceți oameni să ne ia locurile”

Măsura vizează în principal sectorul IT și vine pe fondul controversei dintre susținătorii și criticii programului de vize pentru lucrătorii înalt calificați.

Statul din UE care a început să elibereze vize pentru ruși. „Se construieşte noua ordine mondială”. Nu este Ungaria
Stiri externe
Statul din UE care a început să elibereze vize pentru ruși. „Se construieşte noua ordine mondială”. Nu este Ungaria

Slovacia doreşte să-şi normalizeze relaţiile cu Moscova şi va creşte importurile de gaze ruseşti prin conducta TurkStream, i-a spus marţi premierul slovac Robert Fico preşedintelui rus Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit la Beijing.

Recomandări
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Stiri Politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice

Pachetul 3 de măsuri fiscale va avea trei componente majore, explică surse politice din interiorul PSD. Cu toate acestea data la care va fi prezentat publică rămâne neclară.

Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului
Stiri actuale
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Semnal de alarmă tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile
Stiri Economice
Semnal de alarmă tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile

Fondul Monetar Internaţional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât şi ţărilor în curs de dezvoltare, să-şi reducă nivelul datoriilor, deficitele, şi să-şi consolideze rezervele de capital, asta în contextul incertitudinilor globale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Octombrie 2025

47:47

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28