Cum vor putea străinii să își cumpere vize de România: 400.000 de euro pentru o ședere de 5 ani

Parlamentarii vor să îi convingă pe bogații din afara Uniunii Europene să investească în România.

Străinii vor primi drept de ședere, pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de reînnoire în schimbul unei investiții de cel puțin 400.000 de euro. Totul în cadrul unui program denumit „Golden Visa", implementat deja în mai multe țări europene, care a adus bani, dar care vine la pachet şi cu riscuri.

Potrivit proiectului de lege, cetățenii din afara Uniunii Europene pot primi drept de ședere în România dacă investesc în titluri de stat, în imobiliare, în fonduri de investiții sau în acțiuni la companii cu capital românesc. Suma minimă - 400.000 de euro.

Propunere legislativă privind acordarea dreptului de ședere în România pentru investitorii străini Programul "Golden Visa"- Investiții eligibile:

- Achiziţia de titluri de stat româneşti în valoare de minimum 400.000 euro, cu scadența minimum 5 ani;

- Achiziţia uneia sau mai multor proprietăţi imobiliare în România, în valoare totală de cel puţin 400.000 euro, păstrate pe o durată minim ă de 5 ani de la data achiziţiei;

- Investiţii în fonduri de investiţii înregistrate şi autorizate în România, de minimum 400.000 de euro;

- Achiziţia de acţiuni la companii cu capital românesc listate la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de minimum 400.000 euro

21 de miliarde de euro atrași în UE

Inițiatorii proiectului spun că printr-o măsură asemănătoare, în ultimii zece ani țările europene au atras deja peste 21 de miliarde de euro.

Există, însă, și temeri îndreptățite că prin acest tip de viză, pot ajunge la noi și oameni de afaceri cu probleme, unii din spațiul ex-sovietic. Totuși...

Glad Varga, senator PNL: „E doar o rezidență temporară, nu e o scurtătură către cetățenie. Ținem cont de siguranță și de verificări stricte, o verificare prealabilă, un accept prealabil și după aceea se poate face investiția."

Ovidiu Rez, avocat specializat în dreptul imigrării: „O persoană străină este monitorizată extrem de scrupulos pe toată perioada în care este aici, fiindcă este o perioadă de cinci ani de zile în care trebuie îndeplinite anumite condiții pentru această viză."

Potrivit autorilor. Grecia a atras prin acest program 9.000 de persoane care au investit în economie 3.6 miliarde de euro.

Ionuț Anțiu, consultant de business: „Pot veni aici nu doar cu capital, ci și cu know-how și alte cunoștințe de business."

În Spania, peste 5.000 de străini au beneficiat de această facilitate însă peste 90% dintre ei au investit în imobiliare, așa că autoritățile au oprit programul la finalul anului trecut pentru că au crescut prețurile locuințelor.

Vlad Vela, specialist în imobiliare: „Concurența este benefică pentru toată lumea, dar trebuie făcută cu blândețe, pentru că știm că în anumite țări, a venit ca un bumerang împotriva lor."

Ovidiu Constantin Bunget, profesor de economie: „Un alt risc e legat de riscul de spălare a banilor, evaziune fiscală și corupție."

Proiectul de lege a fost depus la Senat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













