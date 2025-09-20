SUA impun o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele specialiștilor de top: „Nu mai aduceți oameni să ne ia locurile”

Stiri externe
20-09-2025 | 09:16
Elon Musk
Getty

Măsura vizează în principal sectorul IT și vine pe fondul controversei dintre susținătorii și criticii programului de vize pentru lucrătorii înalt calificați.

autor
Mihai Niculescu

Guvernul Statelor Unite a anunțat vineri că va impune firmelor o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ale angajaților înalt calificați, folosite în special în domeniul tehnologiei informației, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Din ianuarie, când și-a început al doilea mandat la Casa Albă, președintele american Donald Trump a lansat o campanie extinsă împotriva imigrației ilegale, dar a luat și măsuri pentru restrângerea anumitor forme de imigrație legală. Reconfigurarea programului de vize H-1B este cel mai remarcabil efort în acest sens, apreciază Reuters.

„Formați americani, nu mai aduceți oameni să ne ia locurile"

Criticii vizelor respective afirmă că acestea permit firmelor să reducă salariile și să dea la o parte americanii care ar putea ocupa anumite posturi.

„Dacă aveți de gând să formați pe cineva, formați unul din absolvenții recenți ai excelentelor universități din întreaga noastră țară. Formați americani. Nu mai aduceți oameni să ne ia locurile de muncă", a declarat ministrul comerțului, Howard Lutnick.

Citește și
viza sua
Departamentul de Stat al SUA revocă 6.000 de vize de student. Care este motivul

Susținătorii vizelor H-1B, inclusiv magnatul Elon Musk, fost aliat al lui Trump, arată că aceste vize aduc în SUA angajați cu calificări de vârf, vitali pentru acoperirea lipsei de talente autohtone și pentru menținerea competitivității companiilor.

Companiile recomandă angajaților să rămână în SUA

După anunțul de vineri, Microsoft și JPMorgan le-au recomandat angajaților lor care dețin vize H-1B să rămână pe teritoriul Statelor Unite, dacă se află acolo, sau să revină înainte de miezul nopții de sâmbătă (04.00 GMT) dacă sunt în străinătate.

Numărul așa-numiților angajați străini STEM, din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicilor, care lucrează în SUA, a crescut de mai mult de două ori din 2000 până în 2019, când ajuns la aproape 2,5 milioane, în timp ce creșterea totală a numărului de angajați STEM a fost de numai 44,5% în aceeași perioadă, arată datele oficiale din SUA.

India, principalul beneficiar al programului

Cel mai mare beneficiar al vizelor H-1B este India, de unde provin 71% din cei care s-au încadrat în program. În prima jumătate a acestui an, Amazon și unitatea sa de tehnologie cloud, AWS, au obținut aprobarea pentru peste 12.000 de vize H-1B, iar Microsoft și Meta câte 5.000 fiecare.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, vize, lucratori,

Dată publicare: 20-09-2025 09:10

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Guvernul american suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini
Stiri externe
Guvernul american suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini

Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că "pun în pericol vieţile americanilor" pe drumurile din SUA, relatează AFP.

Departamentul de Stat al SUA revocă 6.000 de vize de student. Care este motivul
Stiri externe
Departamentul de Stat al SUA revocă 6.000 de vize de student. Care este motivul

Departamentul de Stat a revocat peste 6.000 de vize de student internaţional din cauza încălcării legilor SUA şi a depăşirii perioadei de şedere, a declarat departamentul pentru BBC.

SUA ar putea cere garanții de până la 15.000 de dolari pentru unele vize turistice și de afaceri
Stiri externe
SUA ar putea cere garanții de până la 15.000 de dolari pentru unele vize turistice și de afaceri

SUA intenționează să introducă un program pilot prin care solicitanții unor vize turistice și de afaceri ar putea plăti garanții de până la 15.000 de dolari, pentru a preveni depășirea duratei legale de ședere.

Solicitanții de vize pentru SUA, obligați să-și facă publice profilurile de pe rețelele sociale pentru controale
Stiri externe
Solicitanții de vize pentru SUA, obligați să-și facă publice profilurile de pe rețelele sociale pentru controale

Ambasada SUA la București a anunțat că persoanele care solicită vize pentru studii sau schimb de vizitatorii vor fi supuse unor verificări extinse, inclusiv în mediul online.

 

Secretarul de stat Marco Rubio: „O viză nu este un drept. Este un privilegiu
Stiri externe
Secretarul de stat Marco Rubio: „O viză nu este un drept. Este un privilegiu"

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a confirmat marți că numărul de vize revocate de administrația Trump este "probabil de ordinul miilor", în contextul intensificării eforturilor de implementare a politicilor restrictive în materie de imigrație.

Recomandări
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
Stiri externe
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe
Stiri actuale
Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Septembrie 2025

42:12

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28