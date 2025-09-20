SUA impun o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele specialiștilor de top: „Nu mai aduceți oameni să ne ia locurile”

Măsura vizează în principal sectorul IT și vine pe fondul controversei dintre susținătorii și criticii programului de vize pentru lucrătorii înalt calificați.

Guvernul Statelor Unite a anunțat vineri că va impune firmelor o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ale angajaților înalt calificați, folosite în special în domeniul tehnologiei informației, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Din ianuarie, când și-a început al doilea mandat la Casa Albă, președintele american Donald Trump a lansat o campanie extinsă împotriva imigrației ilegale, dar a luat și măsuri pentru restrângerea anumitor forme de imigrație legală. Reconfigurarea programului de vize H-1B este cel mai remarcabil efort în acest sens, apreciază Reuters.

„Formați americani, nu mai aduceți oameni să ne ia locurile"

Criticii vizelor respective afirmă că acestea permit firmelor să reducă salariile și să dea la o parte americanii care ar putea ocupa anumite posturi.

„Dacă aveți de gând să formați pe cineva, formați unul din absolvenții recenți ai excelentelor universități din întreaga noastră țară. Formați americani. Nu mai aduceți oameni să ne ia locurile de muncă", a declarat ministrul comerțului, Howard Lutnick.

Susținătorii vizelor H-1B, inclusiv magnatul Elon Musk, fost aliat al lui Trump, arată că aceste vize aduc în SUA angajați cu calificări de vârf, vitali pentru acoperirea lipsei de talente autohtone și pentru menținerea competitivității companiilor.

Companiile recomandă angajaților să rămână în SUA

După anunțul de vineri, Microsoft și JPMorgan le-au recomandat angajaților lor care dețin vize H-1B să rămână pe teritoriul Statelor Unite, dacă se află acolo, sau să revină înainte de miezul nopții de sâmbătă (04.00 GMT) dacă sunt în străinătate.

Numărul așa-numiților angajați străini STEM, din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicilor, care lucrează în SUA, a crescut de mai mult de două ori din 2000 până în 2019, când ajuns la aproape 2,5 milioane, în timp ce creșterea totală a numărului de angajați STEM a fost de numai 44,5% în aceeași perioadă, arată datele oficiale din SUA.

India, principalul beneficiar al programului

Cel mai mare beneficiar al vizelor H-1B este India, de unde provin 71% din cei care s-au încadrat în program. În prima jumătate a acestui an, Amazon și unitatea sa de tehnologie cloud, AWS, au obținut aprobarea pentru peste 12.000 de vize H-1B, iar Microsoft și Meta câte 5.000 fiecare.

