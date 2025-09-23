Taxa uriașă impusă de Trump la vize provoacă reacții. Marea Britanie și China răspund cu propriile programe

Donald Trump a decis surprinzător să majoreze la 100.000 de dolari taxa pentru vizele H-1B, măsură ce alarmează companii și mari economii, dar creează oportunități pentru huburile de talente din Europa, Orientul Mijlociu și Asia, potrivit CNBC.

China va introduce începând cu 1 octombrie 2025 o viză denumită „K-visa”, destinată să atragă profesionişti tineri din domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii (STEM), fără necesitatea unui angajator local care să emită o invitaţie.

În Marea Britanie, prim-ministrul Keir Starmer ia în calcul eliminarea taxelor de viză pentru persoane cu realizări de top (de exemplu absolvenţi ai universităţilor de top sau câştigători de premii prestigioase).

Măsura de taxare a vizelor H-1B pentru muncă, intrată în vigoare duminică, face parte dintr-un demers al administraţiei Trump de a proteja locurile de muncă americane.

Taxa impusă de trump ar putea afecta domeniul inovației din SUA

Însă analiştii spun că noile costuri ar putea afecta competitivitatea SUA în domeniul inovaţiei, oferind „o şansă de aur” altor pieţe să atragă profesionişti de top.

„Ar putea fi o oportunitate pentru Marea Britanie, pentru Europa sau chiar pentru Dubai şi China”, a declarat Charles-Henry Monchau, director de investiţii la Syz Group.

În acelaşi sens, Harry Stebbings, fondator al fondului de investiţii 20VC, a numit măsura „cea mai mare oportunitate pentru Europa”, cerând Londrei să faciliteze accesul rapid al acestor specialişti.

Între timp, startupurile şi companiile din SUA încearcă să profite de situaţie ca instrument de recrutare, deşi mulţi lideri din tehnologie subliniază că impactul financiar este relativ mic comparativ cu valoarea adusă de angajaţi.

