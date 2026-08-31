Rețea de trafic de țigări, destructurată în România. 70 de milioane de țigarete ar fi fost ascunse printre legume. FOTO

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Politia de Frontiera Romana

Şase persoane au fost reţinute de procurorii Parchetului General într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat şi traficul ilegal de produse accizabile. 

autor
Mihaela Ivăncică

Membrii grupării sunt suspectaţi că au introdus şi valorificat în România aproximativ 70 de milioane de ţigarete, folosind transporturi de legume şi fructe drept acoperire.

Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, luni, AGERPRES, o grupare de criminalitate organizată formată din cetăţeni români şi moldoveni a fost destructurată prin acţiunile desfăşurate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în zilele de sâmbătă, duminică şi luni.

Aproape 70 de milioane de ţigarete, introduse în România

"Reţeaua activa pe teritoriul României începând cu anul 2025, perioadă în care membrii acesteia au introdus şi valorificat pe teritoriul naţional aproximativ 70.000.000 de ţigarete. Modul de operare consta în utilizarea de autocamioane cu temperatura controlată şi mărfuri de acoperire constând în legume şi fructe. Spre exemplu, în cursul zilei de sâmbătă, în jurul orelor 21:30, s-a procedat la oprirea în trafic a unui autoturism şi a unui autocamion în vederea efectuării unor percheziţii auto asupra mijloacelor de transport care intraseră în România prin zona municipiului Giurgiu. În urma verificării, în compartimentul de marfă al autocamionului, a fost descoperită o cantitate importantă de ţigarete, disimulată într-o partidă de marfă constând în ceapă", se precizează în comunicat.

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Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

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Investigaţia a continuat duminică, când poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat 22 de percheziţii domiciliare şi 26 de percheziţii asupra unor autovehicule. Acţiunile au avut loc în judeţele Teleorman, Neamţ, Bacău, Vaslui, Botoşani, Iaşi şi Giurgiu, precum şi în municipiul Bucureşti.

Şase persoane au fost reţinute

"Ulterior, procurorul de caz a dispus reţinerea a şase inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de un alt inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete", informează procurorii.

Cele şase persoane reţinute urmează să fie prezentate luni instanţei, cu propunere de arestare preventivă. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 62.592.943 lei (11.941.826 euro).

Peste 13 milioane de ţigarete, indisponibilizate

"Consecutiv activităţilor procedurale menţionate, au fost indisponibilizate 6.337.197 de ţigarete, referitor la care există suspiciunea că ar proveni atât din contrafacere, cât şi din spaţiul extracomunitar, precum şi alte mijloace materiale de probă. De asemenea, nouă autovehicule au fost indisponibilizate în vederea instituirii de măsuri asigurătorii. Totodată, pe parcursul documentării activităţilor ilicite au fost indisponibilizate alte 7.199.780 de ţigarete. Menţionăm că activităţile din această cauză au beneficiat de sprijinul EUROPOL", mai arată Parchetul.

Simplu de aplicat. Cum folosim metoda ”sinking funds”, ca să evităm cheltuielile prea mari, care lovesc bugetul familiei

Sursa: Agerpres

Etichete: tigari, contrabanda cu tigari,

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