Rețea de trafic de țigări, destructurată în România. 70 de milioane de țigarete ar fi fost ascunse printre legume. FOTO

Membrii grupării sunt suspectaţi că au introdus şi valorificat în România aproximativ 70 de milioane de ţigarete, folosind transporturi de legume şi fructe drept acoperire.

Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, luni, AGERPRES, o grupare de criminalitate organizată formată din cetăţeni români şi moldoveni a fost destructurată prin acţiunile desfăşurate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în zilele de sâmbătă, duminică şi luni.

Aproape 70 de milioane de ţigarete, introduse în România

"Reţeaua activa pe teritoriul României începând cu anul 2025, perioadă în care membrii acesteia au introdus şi valorificat pe teritoriul naţional aproximativ 70.000.000 de ţigarete. Modul de operare consta în utilizarea de autocamioane cu temperatura controlată şi mărfuri de acoperire constând în legume şi fructe. Spre exemplu, în cursul zilei de sâmbătă, în jurul orelor 21:30, s-a procedat la oprirea în trafic a unui autoturism şi a unui autocamion în vederea efectuării unor percheziţii auto asupra mijloacelor de transport care intraseră în România prin zona municipiului Giurgiu. În urma verificării, în compartimentul de marfă al autocamionului, a fost descoperită o cantitate importantă de ţigarete, disimulată într-o partidă de marfă constând în ceapă", se precizează în comunicat.