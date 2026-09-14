Joanne Maylott, care lucrează de aproape 30 de ani la magazinul Oxfam din Chorlton, a descoperit o brățară din argint în timp ce verifica o serie de bijuterii donate. După ce a observat câteva marcaje distincte pe piesă, ea a sugerat să fie cercetat producătorul acesteia, scrie Manchester Evening News.

S-a stabilit că brățara era o piesă realizată în 1976 de designer finlandez Matti J. Hyvarinen, valoarea estimată fiind de 400 de lire sterline. Organizația caritabilă a vândut ulterior obiectul pentru această sumă, iar banii vor fi folosiți pentru sprijinirea persoanelor afectate de recentele inundații din Nepal.

„Mi-am dat seama că era ceva special imediat ce am văzut-o. Bijuteriile moderniste sunt atât de neobișnuite, încât a fost o descoperire cu adevărat interesantă. Faptul că s-a vândut cu 400 de lire sterline a fost fantastic, mai ales știind că banii vor contribui la susținerea activității Oxfam”, a declarat Joanne.

Nu este însă pentru prima dată când Joanne descoperă o piesă de mare valoare. Angajata magazinului caritabil a găsit anterior, printre obiectele donate, un tablou original realizat de Geoffrey Key, care a fost vândut la licitație pentru 2.000 de lire sterline.

„Pur și simplu nu știi niciodată ce comori se pot ascunde într-o donație. Descoperim destul de des obiecte scumpe și interesante amestecate printre saci cu haine sau articole pentru casă. Mă întreb cine donează bijuterii atât de frumoase și care ar putea fi povestea lor”, a mai spus Joanne.