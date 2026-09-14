Ministerul a precizat ulterior că nu dorește ca animalele să fie returnate și că Nelson și Iveco vor rămâne în Marea Britanie, potrivit IBT.

Episodul a ridicat o problemă juridică neobișnuită în legătură cu animalele care au fost prezentate public drept un cadou pentru Rege în 2024. Ungaria susține acum că acești cai au fost transferați către Royal Mews în baza unui acord de împrumut și că rămân proprietatea statului, deși predarea lor inițială fusese descrisă de oficialii ungari drept un cadou de încoronare.

Cei doi cai au fost prezentați drept un cadou pentru Regele Charles

Cei doi lipițani au fost selectați la începutul anului 2024, după ce Toby Browne, pe atunci Crown Equerry, și Matthew Powers, vizitiul-șef al Regelui, au vizitat herghelia de stat Szilvásvárad din nordul Ungariei.

Ei i-au ales pe Neapolitano XXVII-44, cunoscut drept Nelson, și Incitato XVIII-3, cunoscut drept Iveco. Caii aveau atunci opt, respectiv șase ani și fuseseră crescuți și antrenați la herghelia de stat din Ungaria.

Ei au fost predați oficial la Royal Mews din Windsor, pe 21 iunie 2024. Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministrul ungar al Apărării de la acea vreme, a prezentat caii și i-a descris atunci drept un cadou de încoronare.

Szalay-Bobrovniczky a publicat, de asemenea, fotografii de la ceremonie pe Facebook, alături de mesajul: „Cai ungurești în serviciul Familiei Regale britanice!”.

Și herghelia de stat din Ungaria descrisese animalele drept un cadou. Acest lucru face ca cea mai recentă explicație venită de la Budapesta să fie cu atât mai importantă.

Ministerul Agriculturii din Ungaria susține acum că animalele au fost transferate în baza unui acord de împrumut și că, din punct de vedere tehnic, rămân proprietatea statului ungar. Ministerul continuă totuși să le considere un cadou și afirmă că dorește ca animalele să rămână în Marea Britanie.

Această distincție se află în centrul disputei. Nu există nicio sugestie că Regele Charles ar fi refuzat în cele din urmă o cerere legală de returnare a cailor. În schimb, o scrisoare a ministerului referitoare la acordul de împrumut a fost descrisă ulterior de guvernul ungar drept formulată incorect.

Budapesta spune că scrisoarea prin care se cerea returnarea cailor a fost o eroare

Ministerul a recunoscut că scrisoarea a fost trimisă Palatului Buckingham în luna iulie, dar a precizat că a corectat imediat formularea și a transmis părții britanice că Ungaria nu dorește ca animalele să fie aduse înapoi.

Ambasada Ungariei a declarat ulterior că cei doi cai vor rămâne în Marea Britanie „așa cum s-a intenționat inițial”. Palatul Buckingham nu a făcut alte comentarii pe această temă.

Afacerea a atras totuși o atenție considerabilă în Ungaria, unde politicienii din opoziție au cerut publicarea scrisorii originale. Partidul Popular Creștin Democrat a descris episodul drept „Războiul ungaro-britanic al cailor” și a cerut să se stabilească cine este responsabil pentru ceea ce consideră a fi un episod jenant.

Momentul în care a avut loc incidentul a alimentat și speculațiile potrivit cărora schimbarea guvernului din Ungaria ar fi putut juca un rol.

Partidul Fidesz al lui Viktor Orbán se afla la putere atunci când caii i-au fost prezentați Regelui Charles. Partidul Tisza al lui Péter Magyar a înlocuit ulterior guvernul Orbán în acest an, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai acestuia.

Martyn Rady, profesor emerit de istorie a Europei Centrale la University College London, consideră că episodul ar putea avea legătură cu faptul că noul guvern verifică aranjamentele încheiate în perioada Orbán. El a sugerat că un oficial care analiza transferurile anterioare de active ale statului ar fi putut descoperi situația cailor și ar fi declanșat trimiterea scrisorii.

Comentatorul politic ungar András Hont a oferit o altă explicație, descriind episodul drept „amatorism”. El a sugerat că un funcționar ar fi putut primi o listă cu darurile oferite anterior și ar fi trimis corespondență destinatarilor respectivi.

Niciuna dintre aceste explicații nu a fost confirmată de guvernul ungar. Ministerul Agriculturii a caracterizat, în schimb, situația drept o eroare de formulare în comunicarea sa.

De asemenea, nu există niciun indiciu în relatările despre dispută că Ungaria ar fi ridicat probleme legate de bunăstarea cailor sau de condițiile în care aceștia sunt ținuți în Marea Britanie.

Nelson și Iveco au fost crescuți la Szilvásvárad, principalul centru de stat din Ungaria pentru creșterea și antrenarea cailor lipițani. Înainte de mutarea sa în Marea Britanie, Iveco fusese folosit în competiții de conducătorul de atelaje Marcell Dani.

Pentru moment, statutul juridic al cailor este clarificat între partea ungară și cea britanică. Ministerul Agriculturii din Ungaria a precizat că lucrează pentru a se asigura că darul este „cu adevărat un cadou” și că cei doi lipițani pot deveni proprietatea permanentă a Regelui britanic „cu un cadru juridic clarificat”.

Ministerul a precizat că nu dorește returnarea cailor. Ambasada Ungariei consideră problema încheiată, astfel că Nelson și Iveco vor rămâne la Windsor, în timp ce oficialii încearcă să rezolve documentele juridice din spatele acestui cadou.