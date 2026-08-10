Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF definește caracterul ocazional al acestor transporturi și introduce criterii pentru a diferenția cumpărăturile personale de eventualele activități comerciale.

Una dintre principalele noutăți este stabilirea unor perioade de referință. Pentru produsele din tutun, cantitățile sunt analizate într-un interval de 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, într-o perioadă de un an.

Până acum, legislația stabilea limitele cantitative, însă nu preciza explicit intervalul în care acestea puteau fi transportate în România. Astfel, noul ordin urmărește să împiedice situațiile în care cantitățile destinate, în teorie, consumului propriu sunt introduse în țară în mod repetat, la intervale foarte scurte.

Câte țigări pot fi aduse în România

Potrivit noilor prevederi, o persoană fizică nu poate transporta în România, mai des decât o dată la 40 de zile, cantități care depășesc:

800 de țigarete (însemnând 40 de pachete, respectiv patru cartușe de țigarete obișnuite),

400 de țigãri (cu o greutate maximã de 3 g/bucatã),

200 de țigãri de foi sau un kg de tutun de fumat, respectiv 250 g (sau 800 de stickuri) de produse din tutun destinate inhalãrii fãrã ardere,

250 g de tutun de mestecat sau 250 g de tutun pentru uz nazal.

Transportul trebuie să fie realizat exclusiv pentru uz personal și să nu facă parte dintr-o serie succesivă de transporturi care ar putea indica desfășurarea unei activități economice.

Limitele pentru alcool se calculează pe un an

În cazul băuturilor alcoolice, perioada de referință este de un an. Limitele sunt:

10 litri de băuturi spirtoase;

20 de litri de produse intermediare;

90 de litri de vin, dintre care maximum 60 de litri de vin spumos;

110 litri de bere.

„Pânã în prezent, legislația nu prevedea intervale de timp pentru încadrarea în limitele cantitative pentru consumul propriu, prin urmare, oricine putea introduce în țarã cantitatea maximã legalã, chiar și în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi. Odatã cu intrarea în vigoare a Ordinului 1613/03.08.2026, depãșirea cantitãților legale stabilite pentru 40 de zile în cazul produselor din tutun și într-o perioadã de un an, pentru cele din alcool se sancționeazã cu amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei și prin confiscarea produselor respective”, a transmis Poliția de Frontieră.

Registru electronic

Prin noile prevederi se urmãrește asigurarea unei aplicãri coerente și nediscriminatorii a cadrului legal, astfel încât autoritãțile competente sã poatã evalua în mod obiectiv situațiile întâlnite în practicã, în funcție de frecvența transporturilor și de cantitãțile de produse accizabile, precum cele amintite anterior, introduse în țarã.

Totodatã, pentru consolidarea capacitãții de monitorizare, la nivelul Autoritãții Vamale Române se instituie Registrul electronic de evidențã a introducerilor ocazionale de produse accizabile de cãtre persoane fizice, în care sunt înregistrate constatãrile efectuate de personalul Autoritãții Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscalã.

Acestea sunt consemnate într-o fișã de constatare, document care stã la baza înregistrãrii datelor în registrul electronic dedicat. Fișa de constatare este semnatã de personalul constatator și de persoana care deține bunurile, iar în situația refuzului de semnare, acest fapt este consemnat, fãrã a afecta valabilitatea înregistrãrii.

„Mãsura are ca obiectiv creșterea gradului de conformare fiscalã și îmbunãtãțirea colectãrii veniturilor la bugetul de stat, în contextul în care produsele accizabile reprezintã o categorie cu impact semnificativ asupra veniturilor publice. De asemenea, ordinul contribuie la protejarea intereselor economice ale României și la menținerea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care își desfãșoarã activitatea cu respectarea legislației în vigoare”, se mai precizează în comunicat.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României.