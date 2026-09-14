Poziţia Kievului contrazice afirmaţia făcută cu aproximativ o oră mai devreme de Donald Trump, potrivit căreia Ucraina şi Rusia ar fi ajuns deja la un acord, relatează CNBC, potrivit News.ro.

"Ucraina nu este convinsă că Rusia este dispusă să respecte vreun acord", a afirmat Zelenski. Preşedintele ucrainean a precizat condiţiile în care Kievul ar accepta încetarea atacurilor: "Dacă partenerii noştri sunt pregătiţi să se asigure că Rusia se abţine cu adevărat de la atacarea sistemului nostru electric, a altor instalaţii energetice, a infrastructurii critice şi a rutelor de aprovizionare cu alimente, atunci, desigur, suntem pregătiţi să asigurăm o oprire corespunzătoare a atacurilor noastre".

Trump prezentase situaţia într-o manieră mult mai categorică. "Ucraina a fost de acord să nu lovească obiective energetice ruseşti. Rusia a fost de acord să facă acelaşi lucru!", a scris preşedintele american.

Zelenski a insistat însă că orice acord trebuie să fie "fiabil, pe termen lung" şi să aibă "un impact real asupra vieţii oamenilor".

"Războiul trebuie încheiat. Iar un pas de dezescaladare privind infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Aşteptăm detalii concrete de la partenerii noştri", a adăugat liderul ucrainean.

Reuters a relatat separat că declaraţiile sale reprezintă, practic, o negare a existenţei unui acord formal în forma anunţată de Trump.

Trump îi ceruse încă de duminică lui Zelenski să nu mai atace instalaţiile ruseşti care produc motorină.

"Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru: să înceteze să distrugă combustibilul diesel din Rusia", a declarat preşedintele american, susţinând că există suficiente alte ţinte şi că atacurile ucrainene contribuie la deficitul mondial de motorină.

Kremlinul a salutat luni apelul lui Trump, afirmând că orice solicitare de încetare a atacurilor asupra infrastructurii economice este binevenită.

Ucraina susţine însă că rafinăriile ruseşti reprezintă ţinte militare legitime, deoarece veniturile din petrol contribuie la finanţarea războiului. Atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor au redus producţia de combustibili a Rusiei şi au provocat penurii inclusiv de benzină.

Moscova afirmă, în schimb, că turbulenţele de pe piaţa mondială a energiei sunt provocate în principal de escaladarea conflictului din Golful Persic.

Trump a susţinut luni că "creşterea preţului motorinei la nivel mondial este provocată în principal de războiul Rusia-Ucraina, nu de Iran". Preţul mediu al motorinei în SUA a depăşit recent 6 dolari pe galon, însă presiunile asupra pieţei energetice s-au accentuat simultan după noi atacuri în Orientul Mijlociu şi oprirea conductei petroliere Est-Vest din Arabia Saudită, care ameninţă o rută utilizată pentru aproximativ 4% din oferta mondială de petrol.