De acum putem să luăm 800 de țigarete, adică 4 cartușe, doar o dată la 40 de zile. În plus, vameșii vor putea verifica, prin sondaj, cât de des trece aceeași persoană granița cu tutun și băutură. Pentru că, de multe ori, țigările nu sunt cumpărate pentru consum propriu, ci pentru trafic.

Până acum, legea prevedea limite cantitative pentru transportul de țigări și alcool, folosite în uz personal. Nu definea însă clar și perioadele în care acestea puteau fi transportate dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România.

De acum, pentru țigări limita este de 800 de țigarete, adică patru cartușe de țigarete obișnuite, o dată la 40 de zile. Iar la alcool, într-un an, putem aduce cel mult 90 de litri de vin ori 110 litri de bere.

Autoritățile vor verifica și frecvența transporturilor, pentru a vedea dacă marfa este într-adevăr pentru consum propriu sau sunt indicii că este destinată comercializării.

Vameșii vor putea verifica frecvența transporturilor

Dacă, la un control prin sondaj, se constată că un călător are prea multe țigări, numele său este introdus într-un registru electronic al Autorității Vamale.

Autoritățile pot verifica apoi, la un alt control, dacă aceeași persoană a mai fost înregistrată și când a avut loc transportul anterior.

Marcel Mutescu, Direcția Generală Managementul Riscului și Investigații Vamale, AVR: „Putem face controale prin sondaj. Vor fi pe bază de analize, pe bază de informații sau controale aleatorii, iar persoanele care vor fi ochite în trafic vor fi verificate. Dacă se constată că se încadrează în limite, nu va avea nicio problemă. Iar dacă se constată, într-un termen de 40 de zile, că depășește acel plafon de 800 de țigarete, atunci are și o problemă, pentru că nu mai este deja uz personal. Automat, persoana respectivă riscă și o contravenție.”

Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei

Amenzile ajung până la 100.000 de lei, iar în anumite situații fapta poate fi considerată contrabandă.

Adrian Bența, specialist fiscal: „Persoana fizică obișnuită nu are nicio obligație față de Autoritatea Vamală să comunice sau să declare ceva, dar Autoritatea Vamală se poate sesiza și să facă astfel de inspecții și să verifice dacă astfel de călători se ocupă doar cu micul trafic de frontieră, cum este cunoscut, sau pur și simplu este o achiziție ocazională.”

Țigările aduse din Bulgaria, în atenția autorităților

La aceste măsuri s-a ajuns după ce autoritățile au constatat o creștere mare a numărului de țigări aduse din Bulgaria.

Țigările în Bulgaria sunt mai ieftine. Un pachet, de pildă, costă la sud de Dunăre aproximativ 21,5 lei, cu 12 lei mai puțin ca în România.

Potrivit statisticilor Autorității Vamale Române, aproximativ 30% din totalul țigărilor descoperite la controalele vamale de-a lungul unui an sunt aduse în perioada vacanțelor de vară.

Cea mai mare captură a fost în iunie 2025 - aproape 35 de milioane de țigări. Piața neagră a țigaretelor este estimată la circa 10% din totalul consumului, iar pierderile la buget se apropie de 500 de milioane de euro.