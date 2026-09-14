Dezvăluirea a fost făcută de jurnaliștii de la Deutsche Welle și confirmată pentru Știrile PRO TV de DIICOT. Suspectul din Cuba este căutat pentru organizarea mai multor acte de sabotaj în întreaga Europă.

Născut acum 34 de ani în Camagüey, al treilea oraș ca mărime din Cuba, Oemis Romagoza Durruthy, care își spune și „Dios” locuiește în Rusia de cel puțin șapte ani, afirmă jurnaliștii de la Deutsche Welle. Oficial, este profesor de dansuri latino la un studio din Petrozavodsk, un orășel din nordul Rusiei. De acolo însă ar fi coordonat o serie de atacuri incendiare în patru țări ale Uniunii Europene, inclusiv în România, unde executant urma să fie un columbian, Luis Alfonso Murillo Diosa, fost militar de carieră specializat în activități de cercetare-diversiune.

„Odată ce Murillo a ajuns la București, în iulie 2024, "Dios" i-a trimis o imagine din satelit cu o instalație de reciclare și o sondă de petrol marcate. Murillo trebuia să le facă fotografii și videoclipuri și, ulterior, să declanșeze un incendiu”, scrie DW.

Columbianul era însă monitorizat de ofițerii SRI și a fost încătușat înainte să își ducă planurile la bun sfârșit. Voia, potrivit anchetatorilor, să incendieze sonde de petrol și o stație de gaz metan din Bragadiru. În august 2024 a fost arestat și, ulterior, condamnat definitiv de instanțele de la București.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit unor surse apropiate de anchetă, columbianul, condamnat în România la șase ani de închisoare pentru tentativă de acte de diversiune, a recunoscut în fața procurorilor DIICOT că a fost recrutat de cubanezul stabilit în Federația Rusă și chiar le-ar fi povestit anchetatorilor care a fost misiunea pe care a primit-o în schimbul promisiunii că va fi plătit cu câteva mii de dolari.”

Cei doi – cubanezul și columbianul – nu s-au întâlnit față în față niciodată, ci doar au comunicat online. De altfel, Romagoza Durruthy, notează jurnaliștii germani, s-ar fi folosit de diferite platforme, inclusiv Telegram, pentru a recruta și alte persoane pentru a comite acte de sabotaj. Din 2022, el este căsătorit cu o rusoaică și ar fi obținut cetățenia rusă.

În 2024, un cubanez a coordonat o serie de atacuri incendiare în patru țări ale UE, în timp ce opera în numele serviciilor de informații rusești.

Deutsche Welle susține că, în 2024, în doar patru luni, profesorul de dans cubanez și-ar fi instruit recruții, la cererea serviciului secret rusesc GRU, să incendieze două firme de materiale de construcții din Polonia, o autogară din Cehia, dar și o fabrică de echipamente destinate Ucrainei din Lituania. La toate acestea se adaugă și misiunea de incendiere a instalațiilor de la Bragadiru, dejucată de SRI și DIICOT.

Corespondent Știrile PRO TV: „După capturarea fostului militar columbian la București, Oemis Romagoza Durruthy, supranumit Dios, a devenit personajul principal în ancheta procurorilor de la Combaterea Crimei Organizate și Terorismului. Așa că a fost inculpat pentru acuzația de instigare la acte de diversiune. Iar pentru a îndeplini procedurile legale, procurorul de caz l-a citat pe cubanezul stabilit în Federația Rusă la avizierul de la intrarea în sediul central al DIICOT.”

Jurnaliștii de la Deutsche Welle scriu că Oemis Romagoza Durruthy nu a răspuns solicitărilor de a comenta acuzațiile.