"Consider că orice încercare de tăiere a bugetului UE ar fi o greşeală, ar lăsa Europa mai slabă şi consider că statele contributoare nete care au cerut reduceri semnificative ale bugetului UE greşesc. Cred că tăierile la bugetul UE pe care ele le propun nu vor rezolva problemele de securitate, de competitivitate pe care le avem. Cred că vor fragiliza Europa, va trebui să rezolvăm acele probleme la nivel naţional şi va fi mai scump", a declarat Mureşan în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români şi din Republica Moldova, potrivit Agerpres.

El a afirmat că bugetele statelor aşa-numite "contributoare nete" au crescut în ultimii şapte ani.

"Bugetul federal al Germaniei în ultimii 7 ani a crescut cu 55,8% în termeni absoluţi. Ca atare, dacă contribuţia lor la bugetul UE ar creşte cu 55% ar părea că este o creştere în termeni absoluţi. Dar în termeni reali, raportat la bugetul lor naţional, raportat la dimensiunea economiei, nu este o povară mai mare. De aceea trebuie să fim cinstiţi cu oamenii şi să explicăm că UE are nevoie de un buget mai ambiţios pentru a corespunde aşteptărilor noastre", a pledat eurodeputatul român.

Mureşan susţine că soluţia o reprezintă introducerea unor surse proprii de venit ale UE, în principal a unei taxe digitale, o discuţie mai veche care revine în actualitate în condiţiile în care există o diferenţă substanţială între exigenţele bugetare ale Comisiei Europene şi PE, şi cele ale Consiliului.

"Întrebarea căreia trebuie să-i răspundă şefii de state şi de guverne şi noi, PE, este următoarea: vrem o reducere a subvenţiilor pentru fermieri, fondurilor UE pentru autostrăzi, pentru apărare, sau îi taxăm pe giganţii tehnologici mondiali, care în parte aparţin celor mai bogaţi oameni ai planetei, care în în momentul de faţă au un acces gratuit la piaţa unică europeană?", a spus Mureşan.

El a recunoscut că "diferite state se opun unor idei diferite" şi că Irlanda "nu a fost o mare susţinătoare a taxei digitale de până acum".

Raportorul PE pentru viitorul cadrul financiar multianual şi-a exprimat însă convingerea că la Consiliul European din octombrie se "va ajunge la concluzia că avem nevoie de surse proprii de venit şi odată ce acest lucru se va întâmpla şi dezbaterea va deveni mult mai uşoară".

În acelaşi timp, crede el, şi "preşedinta CE va vorbi despre necesitatea de a avea surse proprii de venit ale UE" în discursul ei despre starea Uniunii de miercuri.

"Membrii Consiliului European au tendinţa să creadă că la momentul la care ei vor ajunge la o poziţie comună, PE va adopta imediat acea poziţie a Consiliului, însă greşesc. În momentul de faţă influenţa directă a Consiliului asupra Parlamentului este mai mică decât oricând. Toate partidele aflate la guvernare în toate cele 27 de state membre ale UE deţin în Parlamentul European doar 270 de europarlamentari. Majoritatea absolută pentru a adopta bugetul este 361 de voturi. Toate partidele pe care le reprezintă cei 27 de şefi de state şi de guverne din Consiliul European controlează doar 180 de europarlamentari (...)", a mai afirmat Siegfried Mureşan.