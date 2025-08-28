Polonia alocă 4,8% din PIB pentru apărare. Suma uriașă pe care o vor cheltui în 2026 pe fondul situației din regiune

Stiri externe
28-08-2025 | 20:20
Polonia, soldati, armata
Shutterstock

Polonia va aloca 4,8% din PIB pentru cheltuieli legate de apărare anul viitor, o uşoară creştere faţă de anul curent, a anunţat joi ministrul finanţelor, Andrzej Domanski, în cadrul prezentării proiectului de buget pentru 2026, relatează AFP.  

autor
Cristian Anton

Ţară vecină cu Ucraina, Belarus şi Rusia, Polonia îşi măreşte bugetul militar de ani de zile. Anul acesta, cheltuielile legate de apărare au reprezentat 4,7% din produsul său intern brut.

În proiectul de buget pentru 2026, "alocăm apărării o sumă record de 200 de miliarde de zloţi (46,87 miliarde de euro)", a spus el, subliniind că această sumă "reprezintă peste 4,8% din PIB-ul" prevăzut pentru anul viitor.

Temându-se de ameninţarea reprezentată de Rusia, Polonia s-a angajat de mai mulţi ani într-un program rapid de modernizare a armatei sale, cu contracte de achiziţii de arme în valoare de miliarde de zloţi, în principal din Statele Unite şi Coreea de Sud.

95% din ajutorul occidental oferit Ucrainei trece prin Polonia

Guvernul polonez a anunţat, de asemenea, un program de 2,3 miliarde de euro în 2024 pentru a-şi consolida frontiera de est, flancul estic al Uniunii Europene, împotriva unui potenţial inamic.

Citește și
oameni polonia
Majoritatea polonezilor nu vor ca țara lor să participe la menținerea păcii în Ucraina. Cine se opune cel mai mult | SONDAJ

Un aliat fidel al Ucrainei, Polonia este, de asemenea, un important releu pentru sprijinul logistic în materie de ajutor militar şi umanitar occidental oferit Kievului. Potrivit Varşoviei, până la 95% din acest ajutor trece pe teritoriul polonez.

Kremlinul a explicat de ce nu vrea trupe de menținere a păcii în Ucraina asociate cu NATO: „Privim cu o atitudine negativă”

Sursa: Agerpres

Etichete: Polonia, cheltuieli, pib, aparare, alocare,

Dată publicare: 28-08-2025 20:03

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni
Stiri externe
Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni

Noul preşedinte naţionalist polonez, Karol Nawrocki, s-a opus prin veto, luni, unui proiect de lege care prelungeşte ajutoarele acordate refugiaţilor ucraineni din Polonia şi propune ca acestea să fie acordate numai ucrainenilor angajaţi.

Majoritatea polonezilor nu vor ca țara lor să participe la menținerea păcii în Ucraina. Cine se opune cel mai mult | SONDAJ
Stiri externe
Majoritatea polonezilor nu vor ca țara lor să participe la menținerea păcii în Ucraina. Cine se opune cel mai mult | SONDAJ

O majoritate clară a cetățenilor din Polonia se opun participării ţării lor la o forţă multinaţională de menţinere a păcii în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de agenţia de sondaje SW Research, publicat sâmbătă, informează dpa, citată de Agerpres.

Polonia evită la limită o criză, după ce a dejucat un atac cibernetic asupra rețelei de alimentare cu apă a unui mare oraș
Stiri externe
Polonia evită la limită o criză, după ce a dejucat un atac cibernetic asupra rețelei de alimentare cu apă a unui mare oraș

Alimentarea cu apă într-un oraş important din Polonia ar fi putut fi întreruptă miercuri în urma unui atac cibernetic, care a fost însă dejucat de autorităţi, a declarat joi vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski, relatează Reuters.

Până în 2030, Polonia va avea mai multe tancuri decât Marea Britanie, Germania, Franța și Italia la un loc
Stiri externe
Până în 2030, Polonia va avea mai multe tancuri decât Marea Britanie, Germania, Franța și Italia la un loc

Germania, Italia, Marea Britanie și Franța au, în total, 950 de tancuri. Doar două state membre NATO - Grecia și Turcia - vor avea mai multe tancuri decât Polonia după finalizarea recentului contract încheiat cu Coreea de Sud.

Suma investită de Polonia în trei fabrici de muniție pentru consolidarea apărării europene
Stiri externe
Suma investită de Polonia în trei fabrici de muniție pentru consolidarea apărării europene

Polonia face un pas major în consolidarea capacităților de apărare europene prin investirea a 2,4 miliarde de zloți (664,80 milioane de dolari) în construirea a trei fabrici de muniție. Anunțul a fost făcut miercuri de Ministerul Activelor de Stat.

Recomandări
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial
Stiri Politice
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în pachete mai mici de teama Curții Constituționale. În consecință, își va asuma pe rând, în aceeași zi, șase proiecte de lege în Parlament.

Coaliția PSD-PNL-USR, „scoasă la tablă” de FMI. Experții Fondului vin să verifice măsurile luate pentru a salva bugetul
Stiri Economice
Coaliția PSD-PNL-USR, „scoasă la tablă” de FMI. Experții Fondului vin să verifice măsurile luate pentru a salva bugetul

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

FCSB - Aberdeen, azi, de la 21:30, pe LIVE pe PRO TV și pe VOYO. Vezi care sunt echipele de start
Stiri Sport
FCSB - Aberdeen, azi, de la 21:30, pe LIVE pe PRO TV și pe VOYO. Vezi care sunt echipele de start

După „thriller”-ul din Scoția, cu Aberdeen, încheiat 2-2, FCSB și gruparea britanică se întâlnesc, astăzi, în manșa secundă din play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct la PRO TV și pe VOYO, de la ora 21:30.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 28 August 2025

52:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59