Ministrul Apărării anunță cum va cheltui România cei 6,7 miliarde de euro din programul SAFE: ”Nu merg doar în armată”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi, despre cei 16,7 miliarde de euro primiţi de România prin programul european SAFE, că sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei.

Moșteanu a informat că fondurile vor merge către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi şi căi ferate.

Ministrul a mai spus că României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană iar până la final de noiembrie vor definitiva, împreună cu Comisia Europeană, lista de proiecte concrete, arătând că România trebuie să profite de această oportunitate uriaşă pentru a-şi întări apărarea şi pentru a-şi moderniza infrastructura.

”O veste bună! România are 16,7 miliarde de euro la dispoziţie prin programul european SAFE. României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană. Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziţii comune europene, ci şi către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi şi căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor şi echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”, scrie ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook.

Ionuţ Moşteanu arată că sunt investiţii de care vor putea beneficia fiecare român şi ”sunt vitale pentru un stat aflat pe frontiera estică a NATO şi a Uniunii Europene”.

”Rusia lui Putin rămâne o ameninţare directă, iar România are nevoie de infrastructură modernă şi rezilientă”, subliniază ministrul.

El le mulţumeşte premierului Ilie Bolojan, ministrului de finanţe Alexandru Nazare şi şefului cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca pentru rolul foarte important pe care l-au avut în aceste negocieri.

”Până la final de noiembrie vom definitiva, împreună cu Comisia Europeană, lista de proiecte concrete. România trebuie să profite de această oportunitate uriaşă pentru a-şi întări apărarea şi pentru a-şi moderniza infrastructura. Este un pas esenţial pentru securitatea noastră şi pentru viitorul european al regiunii Mării Negre”, mai spune Moşteanu.

