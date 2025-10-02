Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

02-10-2025 | 07:51
drona

Primii bani europeni pentru proiecte de apărare vor ajunge la statele membre în prima parte a anului viitor, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Consiliul informal de la Copenhaga.

România ar putea fi printre primele beneficiare, având în vedere că a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul pentru apărare SAFE.

Liderii europeni au căzut de acord că este vitală producția europeană de drone și sisteme antidronă. Și construirea unei rețele comune, care să detecteze și să neutralizeze atacurile, în baza experienței Ucrainei.

După ore de discuții la Copenhaga, concluzia a fost că Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură, pentru că Rusia continuă să testeze și să provoace.

Mette Frederiksen, Premierul Danez: ”Este esențial să consolidăm producția europeană de drone și sisteme antidronă, să construim o rețea europeană capabilă să detecteze și să neutralizeze atacurile. Trebuie să dezvoltăm un ecosistem european care să ofere soluții inspirate din experiența Ucrainei, consolidând în același timp atât Ucraina, cât și Europa”.

În două săptămâni, Comisia Europeană va veni cu un plan concret. Documentul include obiective clare până în 2030, formarea unor ”coaliții de capabilități” conduse de state-lider, dar și un proiect strategic pentru flancul estic – așa-numitul „zid antidronă”, inspirat din experiența Ucrainei.

Ursula Von Der Leyen, Preşedinta Comisiei Europene: ”Vreau să-mi exprim solidaritatea cu țările al căror spațiu aerian a fost încălcat: Polonia, România, Estonia și, de curând, Danemarca. Aceste încălcări ale spațiului aerian reprezintă tactici ale unui război hibrid. Aceste amenințări trebuie să primească un răspuns puternic și hotărât din partea Uniunii Europene”.

În paralel, se propune dezvoltarea industriei europene de apărare, cu implicarea marilor companii, a startupurilor și a mediului academic, prin crearea unor alianţe tehnologice.

Ursula Von Der Leyen: ”Primele tranșe din împrumuturile (programului de apărare SAFE) vor ajunge la statele membre la începutul anului viitor. Prin urmare, în doar zece luni, acest instrument a fost deja pus în practică. Asta arată că Uniunea a înțeles că trebuie să acționeze urgent și că lucrurile merg conform planului”.

Prin programul de apărare SAFE vor fi alocate 150 de miliarde de euro. 19 ţări şi-au arătat interesul, iar România a primit a doua cea mai mare sumă, aproximativ 17 miliarde de euro. Însă ţara noastră trebuie să vină cu proiecte concrete până la sfârşitul lunii noiembrie, care au fost analizate ieri de Guvern, într-o primă ședință.


La conferința de presă, premierul danez a refuzat să comenteze informația că un petrolier interceptat de marina franceză, bănuit că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, ar avea legătură cu dronele detectate deasupra Danemarcei săptămâna trecută.

Mette Frederiksen: ”Pot spune, în termeni generali, că ne confruntăm cu multe probleme legate de „flota fantomă”. Este valabil mai ales pentru Marea Baltică și durează de mult timp”.

La finalul discuțiilor, liderii europeni au fost invitați la un dineu, la Palatul Regal Amalien-borg, din Copenhaga. Președintele Nicușor Dan a mers pe covorul roșu în compania președintelui Emmanuel Macron.

După reuniunea informală a Consiliului European, liderii se întâlnesc din nou la Copenhaga, în cadrul Comunității Politice Europene, ajunsă la a șaptea ediție. Discuțiile merg mai departe pe tema securității, dar la un nivel geopolitic mai mare. La reuniune va fi prezent şi secretarul general al NATO, Mark Rutte

Comunitatea politică europeană reunește aici, la Copenhaga, în jur de 50 de lideri europeni. Pe lângă șefii de stat și de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene mai sunt alți 20 de lideri ai unor țări precum Albania și Şerbia. Va fi prezentă și Maia Sandu președinta Republicii Moldova. Președintele României Nicușor Dan va discuta a luat cuvântul la o masă rotundă pe teme de securitate și va vorbi despre atacurile hibride. 

Sursa: Pro TV

