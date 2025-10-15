Ce va face România cu cele aproape 17 miliarde de euro din programul european de înarmare SAFE

15-10-2025 | 22:12
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri, la Palatul Victoria.

România va beneficia de un împrumut în valoare de 16,68 miliarde de euro, fiind a doua ţară din UE din perspectiva sumelor disponibilizate prin Programul SAFE.

”O nouă întâlnire de lucru pentru pregătirea proiectelor propuse de România pentru a fi finanţate prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE) a avut loc astăzi, la Palatul Victoria. La consultările coordonate de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, au participat experţi ai Comisiei Europene şi reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor implicate în pregătirea portofoliului naţional de proiecte”, a transmis, miercuri seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, discuţiile au fost urmate de două vizite.

Vizitele la Uzina Mecanică Bucureşti şi Baza aeriană a MAI

Prima vizită a avut loc la Uzina Mecanică Bucureşti, unde se produc transportoarele blindate Piranha, având în vedere că, la această uzină, România îşi propune să dezvolte un proiect prin Programul SAFE.

A doua vizită a fost baza aeriană a Ministerului Afacerilor Interne, unde se regăsesc toate elementele cu utilizare civilă şi militară pe care forţele de ordine publică le au în dotare.

”Sprijinul Comisiei Europene este extrem de important pentru a definitiva lista de proiecte a României, precum şi achiziţiile comune cu alte state, interoperabilitatea şi reducerea timpilor de livrare, prin creşterea capacităţilor de producţie. Ne focusăm atenţia asupra dezvoltării industriei româneşti de apărare şi integrării în lanţurile valorice din Europa. De asemenea, interesul nostru este legat de realizarea sectoarelor de autostradă Paşcani-Ungheni – Paşcani-Siret, precum şi de creşterea capabilităţilor militare şi civile de apărare. Mulţumesc instituţiilor care participă activ la efortul susţinut pentru finalizarea propunerii României în cadrul SAFE şi reprezentanţilor Comisiei Europene pentru sprijinul logistic şi administrativ”, a afirmat şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, citat în comunicatul de presă.

Guvernul precizează că, prin intermediul Programului SAFE, ”România are ca obiectiv să doteze cu echipamente militare şi de utilizare duală toate structurile care au responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale şi de apărare civilă”.

Un alt obiectiv este integrarea industriei naţionale de apărare în lanţurile valorice din Europa.

”O altă direcţie importantă este dezvoltarea de capabilităţi din categoria dronelor (aeriene sau maritime) în parteneriat cu Ucraina, prin capabilităţi de producţie în România. Cooperarea cu Ucraina, a căror expertiză în acest domeniu este extrem de valoroasă, şi cu tot Flancul Estic, din Finlanda până în Bulgaria, este obligatorie pentru a crea un sistem de detecţie şi a crea un zid de apărare împotriva dronelor”, se arată în comunicat.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat Directorul General Adjunct în DG DEFIS, coordonator SAFE Herald Ruijters, Fabio Liberti – Director Adjunct Direcţia de implementare SAFE, Marta Sadel - Policy officer, Direcţia de implementare SAFE, Alina Elena Manea - Policy officer, Direcţia de implementare SAFE.

Din partea română au participat şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Economiei, Radu Miruţă, reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerului Justiţiei şi ai structurilor naţionale de securitate.

Potrivit sursei citate, instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi. 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul pentru acest instrument. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan naţional de investiţii în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 15-10-2025 22:12

