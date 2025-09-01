Ursula von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse România să prindă finanțarea

România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.

Fondul are o valoare de 150 de miliarde de euro, a anunțat, luni, președinta Comisiei Europene, aflată pentru trei ore în vizită în țara noastră. "Trăim o perioadă complicată, cu presiune din partea Rusiei", a declarat și președintele Nicușor Dan în timpul întâlnirii. La rândul său, Ursula von der Leyen a transmis: "Rezistați intimidărilor și asta face ca puterea noastră colectivă, să fie mai mare".

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu” de președintele Nicușor Dan și de oficiali ai Guvernului - ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Apoi, cu un elicopter IAR 330 Puma a mers în Portul Constanța.

Șeful statului a publicat pe rețeaua X imagini din aparatul de zbor.

„Vizita noastră comună de astăzi aici reflectă și importanța geostrategică a Portului Constanța, ca hub logistic comercial și militar, dar și în viitoarele eforturi de reconstrucție a Ucrainei”, a scris președintele român în mesajul care a însoțit postarea.

În Portul Constanța, cei doi oficiali au urcat pe fregata „Regele Ferdinand”, unde au poposit mai multe zeci de minute.

La întoarcerea în baza de la Mihail Kogălniceanu, șefa Comisiei Europene s-a întâlnit cu militarii dislocați aici.

Ursula von der Leyen a vorbit despre SAFE – mecanismul european de finanțare a apărării, în valoare de 150 de miliarde de euro – menit să întărească industria militară și să încurajeze cooperarea între țările Uniunii.

Nicușor Dan: „Am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de programul Rearm în care România a propus niște proiecte printre care baza Kogălniceanu și Portul Constanța. Programul SAFE - o oportunitate prin care să se dezvolte o infrastructură. Vor fi echipamente care vor fi produse în România și o oportunitate de dezvoltare a infrastructurii în zona militară și civilă”.

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat și despre reconstrucția Ucrainei. Cei doi au subliniat că România, prin poziția sa geografică, poate contribui , având ca atuuri Portul Constanța – cel mai mare de la Marea Neagră – și Dunărea, o rută de transport ieftină care leagă vestul Europei.

Vizita Ursulei von der Leyen în România face parte din turul european în statele considerate „în prima linie” a conflictului cu Rusia. Înainte de a ajunge la Constanța, șefa comisiei Europene a fost în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia și Bulgaria iar ultima oprire a avut-o, astăzi, în Lituania - unde a asistat la exerciții împotriva amenințărilor hibride și convenționale.

Ursula von der Leyen a plecat de la Baza "Mihail Kogălniceanu" în urmă cu puțin timp.

În discuțiile de aici, ea a mai spus că România contribuie direct la securitatea Europei, atât pe partea aeriană, cât și maritimă, și este un aliat esențial pentru NATO pe flancul estic.

Șefa Comisiei Europene a explicat că este nevoie de mai multe fonduri pentru apărare și de o mai bună utilizare a acestora pe termen lung.

Von der Leyen a vorbit și despre noul buget european, prin care vrea să ridice apărarea la un alt nivel: să tripleze finanțarea pentru securizarea granițelor, să mărească de cinci ori investițiile în Apărare și să crească de zece ori fondurile pentru mobilitate militară.

„Avem un răspuns structural pentru a ne crește apărarea prin noul buget european”, a subliniat ea.

Mesajul a mers și dincolo de frontierele Uniunii.

Președinta Comisiei Europene a amintit Republica Moldova, pe care Bruxelles-ul o sprijină în drumul european.

La final, Ursula von der Leyen a felicitat România pentru eforturile de a ține deficitul sub control și pentru modernizarea economiei, spunând că voința politică este ingredientul decisiv pentru a valorifica la maximum fondurile europene.

