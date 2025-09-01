Ursula von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse România să prindă finanțarea

Stiri Politice
01-09-2025 | 19:19
×
Codul embed a fost copiat

România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.

autor
Stirileprotv

Fondul are o valoare de 150 de miliarde de euro, a anunțat, luni, președinta Comisiei Europene, aflată pentru trei ore în vizită în țara noastră. "Trăim o perioadă complicată, cu presiune din partea Rusiei", a declarat și președintele Nicușor Dan în timpul întâlnirii. La rândul său, Ursula von der Leyen a transmis: "Rezistați intimidărilor și asta face ca puterea noastră colectivă, să fie mai mare".

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu” de președintele Nicușor Dan și de oficiali ai Guvernului - ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Apoi, cu un elicopter IAR 330 Puma a mers în Portul Constanța.

Șeful statului a publicat pe rețeaua X imagini din aparatul de zbor.

Citește și
Ursula von der Leyen
Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles

„Vizita noastră comună de astăzi aici reflectă și importanța geostrategică a Portului Constanța, ca hub logistic comercial și militar, dar și în viitoarele eforturi de reconstrucție a Ucrainei”, a scris președintele român în mesajul care a însoțit postarea.

În Portul Constanța, cei doi oficiali au urcat pe fregata „Regele Ferdinand”, unde au poposit mai multe zeci de minute.

La întoarcerea în baza de la Mihail Kogălniceanu, șefa Comisiei Europene s-a întâlnit cu militarii dislocați aici.

Ursula von der Leyen a vorbit despre SAFE – mecanismul european de finanțare a apărării, în valoare de 150 de miliarde de euro – menit să întărească industria militară și să încurajeze cooperarea între țările Uniunii.

Nicușor Dan: „Am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de programul Rearm în care România a propus niște proiecte printre care baza Kogălniceanu și Portul Constanța. Programul SAFE - o oportunitate prin care să se dezvolte o infrastructură. Vor fi echipamente care vor fi produse în România și o oportunitate de dezvoltare a infrastructurii în zona militară și civilă”.

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat și despre reconstrucția Ucrainei. Cei doi au subliniat că România, prin poziția sa geografică, poate contribui , având ca atuuri Portul Constanța – cel mai mare de la Marea Neagră – și Dunărea, o rută de transport ieftină care leagă vestul Europei.

Vizita Ursulei von der Leyen în România face parte din turul european în statele considerate „în prima linie” a conflictului cu Rusia. Înainte de a ajunge la Constanța, șefa comisiei Europene a fost în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia și Bulgaria iar ultima oprire a avut-o, astăzi, în Lituania - unde a asistat la exerciții împotriva amenințărilor hibride și convenționale.

Ursula von der Leyen a plecat de la Baza "Mihail Kogălniceanu" în urmă cu puțin timp.

În discuțiile de aici, ea a mai spus că România contribuie direct la securitatea Europei, atât pe partea aeriană, cât și maritimă, și este un aliat esențial pentru NATO pe flancul estic.

Șefa Comisiei Europene a explicat că este nevoie de mai multe fonduri pentru apărare și de o mai bună utilizare a acestora pe termen lung.

Von der Leyen a vorbit și despre noul buget european, prin care vrea să ridice apărarea la un alt nivel: să tripleze finanțarea pentru securizarea granițelor, să mărească de cinci ori investițiile în Apărare și să crească de zece ori fondurile pentru mobilitate militară.

„Avem un răspuns structural pentru a ne crește apărarea prin noul buget european”, a subliniat ea.

Mesajul a mers și dincolo de frontierele Uniunii.

Președinta Comisiei Europene a amintit Republica Moldova, pe care Bruxelles-ul o sprijină în drumul european.

La final, Ursula von der Leyen a felicitat România pentru eforturile de a ține deficitul sub control și pentru modernizarea economiei, spunând că voința politică este ingredientul decisiv pentru a valorifica la maximum fondurile europene.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, aparare, ursula von der leyen,

Dată publicare: 01-09-2025 19:19

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles
Stiri externe
Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles

Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius.

VIDEO. ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen
Stiri externe
VIDEO. ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen

Partidul naționalist Revival a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să intre duminică într-o fabrică de arme din orașul bulgar Sopot, atacând un vehicul în care cei adunați credeau că se află ea.

Recomandări
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%
Stiri Politice
PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.

Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 01 Septembrie 2025

50:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28