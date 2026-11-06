Noile reguli au intrat în vigoare astăzi, 6 noiembrie, și prevăd verificări mai detaliate din partea medicilor pentru a stabili dacă persoanele evaluate pot conduce în siguranță.

În cazul șoferilor cu antecedente legate de consumul de alcool sau droguri, avizul medical depinde și de documentele care confirmă abstinența sau participarea la programe de reabilitare.

Reglementările stabilesc că responsabilitatea evaluării revine medicului specialist, care răspunde în fața legii dacă verificările nu sunt realizate corect. Documentele prezentate de șoferii care au avut probleme cu alcoolul sau drogurile trebuie să confirme că aceștia nu mai reprezintă un pericol pe șosele.

Verificările sunt mai dure și în cazul persoanelor care urmează tratamente cu substanțe psihotrope. Evaluarea medicală trebuie să țină cont nu doar de diagnostic, ci și de efectele medicamentelor asupra capacității de a conduce. În funcție de riscuri, specialiștii pot impune monitorizare periodică sau restricții.

Andrada Constantin, medic psihiatru: „Dacă există un diagnostic psihiatric, noi le cerem un act suplimentar de la medicul specialist curant, psihiatru. Este foarte greu să ne dăm seama, referitor și la consumul de alcool, și la droguri, pentru că oamenii sunt, în principiu, destul de disimulativi, nu recunosc consumul de alcool. Cuvântul «ocazional» poate însemna orice, de la patru ori pe săptămână până la o dată pe an.”

Și șoferii amatori care au probleme cu vederea trebuie să se supună unor verificări oftalmologice mai amănunțite.

Kasim Amjad, medic oftalmolog: „E o idee bună. Eu le fac și test de discromatopsie, să văd dacă percep culorile, chiar dacă nu e nevoie pentru categoriile B și A. Sunt mulți pacienți care nici nu știu că au această problemă. Consultul complet, care ține de acuitate vizuală, tonometrie și câmp vizual, durează 20 de minute.”

Modificările urmăresc alinierea legislației din România la normele europene, care au ca obiectiv reducerea numărului de persoane care își pierd viața sau sunt rănite în

În perioada 1 ianuarie - 7 octombrie 2026, în România, 855 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, iar peste 2.100 de persoane au fost rănite grav, potrivit datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Interne.

România ocupă locul doi în UE la mortalitatea rutieră raportată la populație, după Bulgaria, potrivit unui raport emis de Comisia Europeană.