De la începutul lunii viitoare, medicii trebuie să verifice în detaliu dacă aceștia pot conduce în siguranță.

În special pentru șoferii cu antecedente, avizul medical va depinde și de dovezile care confirmă abstinența ori participarea la programe de reabilitare. Noile reguli au fost publicate în Monitorul Oficial.

Noile reguli mută responsabilitatea la medicul specialist, care va răspunde în fața legii dacă evaluarea nu a fost corectă. Actele prezentate de șoferii care au avut probleme cu alcoolul ori drogurile vor trebui să confirme că aceștia nu mai prezintă un pericol pe șosele.

Un control mai dur va fi și în cazul substanțelor psihotrope. Evaluarea în clinică va trebui să țină cont nu doar de diagnostic, cum era până acum, ci și de efectele medicamentelor asupra capacității de a conduce. În funcție de riscuri, specialiștii pot impune monitorizare periodică sau restricții.

Andrada Constantin, medic psihiatru: „Dacă există un diagnostic psihiatric, noi le cerem un act suplimentar de la medicul specialist curant, psihiatru. Este foarte greu să ne dăm seama, referitor și la consumul de alcool, și la droguri, pentru că oamenii sunt, în principiu, destul de disimulativi, nu recunosc consumul de alcool. Cuvântul «ocazional» poate însemna orice, de la patru ori pe săptămână până la o dată pe an.”

Și șoferii amatori care au probleme cu vederea vor petrece mai mult timp în cabinetul oftalmologic.

Kasim Amjad, medic oftalmolog: „E o idee bună. Eu le fac și test de discromatopsie, să văd dacă percep culorile, chiar dacă nu e nevoie pentru categoriile B și A. Sunt mulți pacienți care nici nu știu că au această problemă. Consultul complet, care ține de acuitate vizuală, tonometrie și câmp vizual, durează 20 de minute.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Modificările urmăresc alinierea legislației din România la normele europene, care au ca obiectiv reducerea numărului de persoane care își pierd viața sau sunt rănite în accidente. Noile reguli au fost publicate în Monitorul Oficial și vor intra în vigoare pe 6 noiembrie.”