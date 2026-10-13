Adăposturile fac parte din proiectul național „Refugiile Speranței”, derulat de Districtul 124 Lions România, cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Transportul refugiilor către zonele montane va fi realizat cu ajutorul unui elicopter pus la dispoziție de Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Cele două structuri sunt refugiile cu numerele 6 și 7 din cadrul proiectului național, care prevede instalarea a 12 astfel de adăposturi în România.

Refugiile pot adăposti până la patru persoane

Fiecare refugiu va putea găzdui maximum patru persoane și va oferi acces la energie electrică, rețea Wi-Fi și posibilitatea de încărcare a telefoanelor mobile. Adăposturile sunt destinate turiștilor care ajung în situații dificile pe munte și au nevoie de un loc sigur până când pot primi ajutor.

„Refugiile nu sunt doar structuri montane. Ele pot însemna adăpost sigur și chiar salvarea unor vieți în situații critice”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Turiștii care au nevoie să le folosească trebuie să sune la 112, urmând să fie direcționați către Salvamont Argeș. Aceștia vor primi un cod unic de acces, valabil timp de 12 ore.