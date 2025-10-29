Rector SNSPA: Luna de miere s-a încheiat pentru cei de la putere. Să ne punem centurile de siguranță. Nu vor fi zile ușoare

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, atrage atenția asupra unei perioade complicate pentru România, într-o analiză postată pe rețelele sociale.

Pricopie atrage atenția că țara se confruntă cu dosare complexe și probleme structurale pentru care nu există soluții rapide sau credibile.

Printre principalele provocări menționate de rector se numără definirea poziției României în contextul geo-politic euro-atlantic, consolidarea relațiilor cu Statele Unite într-un moment de reașezare globală a priorităților americane, întârzierea în raportarea către Bruxelles și consecințele financiare care decurg din aceste întârzieri, precum și dificultățile economice interne – inflația, problemele bugetare și tensiunile cu diferite categorii sociale, de la profesori și magistrați până la administrația publică.

„Perioada de grație pentru cei care au preluat puterea în România, după alegerile parlamentare și apoi cele prezidențiale, pare să se fi sfârșit. Încep să se acumuleze dosare grele, pentru care nu există, deocamdată, soluții credibile:

- definirea poziției României în noul dispozitiv geopolitic euro-atlantic,

- relația directă cu Statele Unite, într-un moment de reașezare globală a priorităților americane,

- termene depășite în relația cu Bruxelles, cu consecințe financiare greu de explicat,

- problemele bugetare, inflația și modul contondent de interacțiune cu diferitele categorii sociale – profesori, magistrați, administrația publică centrală și locală. Iar lista, din păcate, este mult mai lungă”, susține rectorul SNSPA.

Pricopie atrage, de asemenea, atenția asupra tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare și asupra riscului reprezentat de politicienii pro-ruși care încearcă să profite de vulnerabilitățile statului român. În acest context, decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară în România marchează începutul unei etape noi, în care țara trebuie să-și clarifice rolul și poziția în arhitectura de securitate regională.

„Unii au crezut – în mod greșit – că pericolul rusesc a trecut, odată cu finalizarea alegerilor prezidențiale din mai 2025. Rusia lucrează în continuare, exploatând și amplificând fiecare subiect intern prin mijloacele specifice războiului hibrid: dezinformare, manipulare, infiltrare și erodare a încrederii publice. Iar atunci când reflexele strategice lipsesc, aceste atacuri devin mai eficiente. Am uneori sentimentul că oamenii politici români – în marea lor majoritate – nu mai gândesc strategic. Se reacționează la zi, nu se planifică pe termen lung; se improvizează, nu se anticipează. Și, astfel, ajungem – încet, dar sigur – să fim pe nicăieri”

Rectorul SNSPA subliniază și un deficit de prudență și reflecție în rândul clasei politice: „Unii gândesc doar pe termen scurt, improvizează și nu anticipează riscurile, iar acest lucru face atacurile externe mai eficiente”, scrie Pricopie. El avertizează că actuala campanie electorală pentru Primăria Capitalei, desfășurată într-un context tensionat, riscă să amplifice conflictele politice fără a lua în calcul interesele cetățenilor „Cred că este cazul să ne punem centurile de siguranță. Nu vor fi zile ușoare”, concluzionează Remus Pricopie.

Statele Unite au decis redimensionarea trupelor americane din flancul estic al Europei, inclusiv din România. Potrivit ministrului Apărării, circa 1.000 de militari americani rămân pe teritoriul țării noastre.

Remus Pricopie și-a început activitatea în Ministerului Educației în 1996, ca expert în Departamentul pentru Învățământ Superior și Cercetare. A fost purtător de cuvânt al instituţiei în 1997 şi 2001, secretar general în Minister, secretar de stat şi Ministru al Educației între decembrie 2012 şi decembrie 2014, în guvernul condus de Victor Ponta.

În această postură a făcut o celebră gafă într-o emisiunede televiziune când, întrebat în ce oraş s-au născut Romulus şi Remus, a răspuns că s-au născut într-o pădure şi au fost găsiţi de o vulpe.

