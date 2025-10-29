NATO, despre prezența militară americană în România: ”O ajustare”. ”Păstrează capacitatea robustă de descurajare”

29-10-2025 | 12:18
nato romania
Reducerea prezenţei militare americane în Europa, anunţată miercuri de România, este o "ajustare", a declarat un oficial NATO.

Cristian Anton

"Chiar şi cu această ajustare, prezenţa forţelor americane în Europa rămâne mai mare decât a fost în ultimii ani, cu mult mai multe trupe americane pe continent decât înainte de 2022", anul în care Rusia a invadat Ucraina, a declarat oficialul pentru AFP.

Reuters citează la rândul său un oficial al alianţei atlantice care a declarat că NATO şi autorităţile SUA sunt în contact strâns cu privire la postura forţelor, după ce Ministerul Apărării din România a anunţat că aliaţii au fost notificaţi cu privire la planurile SUA de a reduce numărul de trupe staţionate pe flancul estic al Europei.

"Ajustările aduse posturii forţelor SUA nu sunt neobişnuite", a insistat oficialul NATO.

"NATO şi autorităţile SUA sunt în contact strâns cu privire la postura noastră generală - pentru a ne asigura că NATO îşi păstrează capacitatea robustă de descurajare şi apărare, iar autorităţile americane au informat NATO în prealabil cu privire la această ajustare", a declarat oficialul citat.

Publicaţia ucraineană Kyiv Post a relatat marţi noapte că administraţia preşedintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România şi şi-a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunţ oficial fiind aşteptat în zilele următoare.

Moșteanu: ”Aș fi vrut să nu fie așa”

"Efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, care venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar în acest moment, nu este aici. De aproximativ o lună de zile, au plecat la exerciţii. Erau cam 1.200 -1.500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian şi diverse trupe", a anunţat miercuri ministrul apărării român, Ionuţ Moşteanu.

În cele trei baze din România ar urma să rămână în jur de 1.000 de militari.

Întrebat de jurnalişti dacă acest anunţ al retragerii militarilor americani este un regres din punct de vedere al securităţii, Moşteanu a răspuns: "Aş fi vrut să nu fie aşa". 

Scenariul unui film nemulțumește Pentagonul. Pelicula arată o Americă vulnerabilă în fața unui atac nuclear

Sursa: Agerpres

