Cine și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primăria Capitalei. Sondajele arată o luptă strânsă

Stiri Politice
27-10-2025 | 20:23
Organizațiile PNL și PSD din Capitală și-au ales candidații pentru Primăria Generală – primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, și cel al Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță.

Ciucu l-a învins, la vot secret, pe actualul edil interimar, Stelian Bujduveanu, în timp ce fostul primar, Gabriela Firea, i-a lăsat cale liberă colegului de partid. Mai rămâne ca cele două candidaturi să fie validate de forurile de conducere de la nivel național.

Liberalul Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Generală printr-o postare pe Facebook, în care apare cu o minge de baschet în mână – probabil aluzie la terenurile de sport deschise în Sectorul 6. Va candida „pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată!”.

„Bucureștiul pus la punct!” va fi și sloganul său, și spune că vrea un oraș ordonat, curat, cu apă caldă și căldură. A devenit candidatul partidului după ce l-a „bătut” la vot intern pe primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, cu 11 la 4.

Daniel Băluță a fost prezentat drept propunerea PSD, după ce președintele interimar Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu șefii filialelor din Capitală și cu primarii.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: „Nu sunt omul care pot să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce pot promite este că viața noastră se va îmbunătăți.”

Asta, după ce fostul edil Gabriela Firea anunțase că nu va intra în cursă. În schimb, va deveni vicepreședinte PSD al regiunii București-Ilfov. Fără resentimente.

Gabriela Firea, europarlamentar PSD și fost primar al Capitalei: „Tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă, cum am fost eu din punct de vedere politic, vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare.”

Anul trecut, Ciprian Ciucu a câștigat al doilea mandat de primar de sector cu o sută de mii de voturi, în timp ce Daniel Băluță pe al treilea – cu votul a 70.000 de cetățeni.

Amândoi mai trebuie să fie validați acum de forurile de conducere de la nivel național – ceea ce este însă o formalitate.

Luptă strânsă în sondaje

Cel mai recent sondaj îl dă însă favorit pe Băluță – cu 25% dintre voturi, în timp ce Ciucu ar primi cu două procente mai puține, iar pe trei s-ar situa Cătălin Drulă, cel care are cele mai multe șanse să fie propus de USR pentru alegerile de pe 7 decembrie.

Sondajul a fost realizat telefonic de Avangarde, în perioada 19–25 octombrie, pe un eșantion de o mie de persoane și are o marjă de eroare de plus-minus 3,2%.

În cursă s-a lansat recent și Liviu Negoiță, fost primar al Sectorului 3, din partea Partidului Umanist Social Liberal.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 27-10-2025 19:45

