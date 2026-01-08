Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO

Stiri actuale
08-01-2026 | 21:51
DRDP Craiova
Facebook/DRDP Craiova

DRDP Craiova distribuie, joi seară, imagini cu deszăpezirea din zona Rânca, arătând marea de zăpadă, viscolul şi vizibilitatea extrem de redusă pe care le întâlnesc drumarii.

autor
Claudia Alionescu

”Asta este imaginea pe care o vede prin parbriz deserventul unei autofreze de mare capacitate, în timpul intervenţiilor pe drumurile montane. Imagini surprinse astăzi, 8.01.2026, pe DN 67C – Rânca”, au transmis, joi seară, reprezentanţii DRDP Craiova, distribuind imagini cu un utilaj în acţiune.

Specialiştii instituţiei explică faptul că autofreza este un utilaj specializat pentru deszăpezire în condiţii dificile, fiind capabilă să îndepărteze volume foarte mari de zăpadă, inclusiv zăpada întărită sau acumulările formate în urma viscolului.

Aceasta funcţionează prin frezarea zăpezii şi evacuarea ei la distanţă, în afara părţii carosabile, prevenind astfel reîngustarea drumului.

Citește și
politie romania
Un bărbat din Brăila i-a tăiat gâtul unui consătean. A fost arestat pentru tentativă la omor

DRDP Craiova precizează că utilajul este folosit pentru:

- asigurarea gabaritului părţii carosabile, prin îndepărtarea zăpezii împinse pe acostament de lamele de deszăpezire;

- intervenţii în zone cu strat mare de zăpadă sau în sectoare puternic viscolite;

- traversarea şi degajarea drumurilor montane închise temporar circulaţiei pe perioada iernii, cum este DN 67C – Transalpina.

”Aceste autofreze sunt proprietatea CNAIR, fiind parte din dotarea tehnică naţională pentru deszăpezire. Fiecare Direcţie Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) are în administrare mai multe astfel de utilaje, care sunt mobilizate rapid, în funcţie de necesităţi, în zonele cele mai afectate de condiţiile meteo”, a mai transmis sursa citată.

Prin utilizarea acestor echipamente de mare capacitate, CNAIR şi DRDP-urile asigură intervenţii eficiente în condiţii extreme de iarnă.

Noii roboți pentru curățenie au atras toate privirile la CES. Acum pot urca scările

Sursa: News.ro

Etichete: craiova, deszapezire, ranca, drdp,

Dată publicare: 08-01-2026 20:56

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Un bărbat din Brăila i-a tăiat gâtul unui consătean. A fost arestat pentru tentativă la omor
Stiri actuale
Un bărbat din Brăila i-a tăiat gâtul unui consătean. A fost arestat pentru tentativă la omor

Un bărbat de 61 de ani judeţul Brăila a fost arestat preventiv, fiid acuzat de tentativă la omor calificat, după ce a atacat un consătean căruia i-a tăiat gâtul.

BNR s-a „îmbogățit” în ultimul an. Valoarea rezervelor de aur a crescut cu aproape 50%
Stiri actuale
BNR s-a „îmbogățit” în ultimul an. Valoarea rezervelor de aur a crescut cu aproape 50%

Cine a pariat anul trecut pe aur s-a dovedit inspirat. Cotația aurului a ajuns la un nivel record, mai mare cu 60% decât în urmă cu un an. Iar românii au fost interesați de aur mai mult decât în alți ani, spun comercianții.

Diferențele între regiuni se văd și la cumpărături. Ce pun cel mai des în coșuri oltenii, muntenii, ardelenii și moldovenii
Stiri actuale
Diferențele între regiuni se văd și la cumpărături. Ce pun cel mai des în coșuri oltenii, muntenii, ardelenii și moldovenii

Românii sunt tot mai atenți la cumpărături. În fața prețurilor crescute, aleg mai puțină carne proaspătă, mai multe mezeluri și conserve, multă pâine și produse gata de consum.

Recomandări
Planul „bine gândit” al SUA pentru viitorul Venezuelei. Cele trei etape fixate pentru ca țara „să nu alunece în haos”
Stiri externe
Planul „bine gândit” al SUA pentru viitorul Venezuelei. Cele trei etape fixate pentru ca țara „să nu alunece în haos”

Ministerul de Externe chinez a acuzat Statele Unite de încălcare serioasă a dreptului internațional, după ce a confiscat două petroliere legate de Venezuela.

Jumătate din România este sub zăpadă. Mai mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat
Stiri actuale
Jumătate din România este sub zăpadă. Mai mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat

Jumătate de țară este sub un strat semnificativ de zăpadă. În multe zone, drumurile sunt curățate inutil, pentru că viscolul aduce zăpada la loc.

Ministerul Justiției a început procedura de selecție a Procurorului General și a șefilor DNA și DIICOT. Care sunt criteriile
Stiri actuale
Ministerul Justiției a început procedura de selecție a Procurorului General și a șefilor DNA și DIICOT. Care sunt criteriile

Procedura de selecție a procurorilor de rang înalt, precum șeful DNA și PÎCCJ, a început la Ministerul Justiției. Propunerile de numire vor ajunge la președintele Nicușor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Ianuarie 2026

48:11

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59