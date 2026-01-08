„Bombă meteorologică”. A fost emisă o avertizare de Cod roșu în Franța și Anglia. Rafalele furtunii ajung la 160 km/h

Meteorologii au plasat Canalul Mânecii în alertă roşie de vânt în noaptea de joi spre vineri din cauza trecerii furtunii Goretti, care va aduce rafale de până la 160 km/h pe coastă şi 130-140 km/h în interior, relatează Le Figaro.

Sabrina Saghin

În plus faţă de această măsură aplicată între orele locale 21:00 şi 3:00, în Franţa 29 de departamente din nord-vest, inclusiv cele din Île-de-France, au intrat treptat sub cod portocaliu începând cu ora locală 16:00 (17.00, ora României).

Trei departamente vor fi, de asemenea, în alertă portocalie pentru valuri şi inundaţii vineri dimineaţă.

Un episod de ninsori puternice a perturbat deja o mare parte a Franţei începând de luni

Furtuna Goretti este un sistem depresionar de o intensitate rară, scrie Le Figaro. Pe coaste, rafalele ar putea atinge 150-160 km/h, local mai mult în zonele cele mai expuse.

Cu rafale de vânt care se anunţă „excepţionale”, potrivit agenţiei meteorologice britanice (Met Office), furtuna Goretti, însoţită de ninsori, va lovi Regatul Unit începând de joi seara.

Met Office a emis o alertă roşie rară pentru vânt puternice, cel mai înalt nivel, pentru insulele Scilly şi o mare parte din regiunea Cornualga, în sud-vestul Angliei, în timp ce o alertă roşie similară a fost emisă de Météo France pentru un departament din nordul ţării.

Ninsori abundente ar putea afecta sudul şi centrul ţării (cu până la 30 de centimetri în Midlands), şeful serviciului de prognoze meteorologice al Met Office, Neil Armstrong, avertizând că furtuna Goretti prezintă „riscuri multiple”.

Cyrille Duchesne, responsabilul serviciului de prognoze de la La Chaîne Météo, spune că expresia „bombă meteorologică” sau „bombă depresionară” nu este deloc exagerată.

„O bombă meteorologică este o depresiune care se adânceşte foarte rapid, adică presiunea din centru scade puternic în scurt timp”, a explicat el pentru Le Figaro.

Adesea se utilizează un reper pentru a descrie această „adâncire explozivă”: „Se utilizează adesea un ordin de mărime de aproximativ 24 hectopascali în 24 de ore (...) chiar dacă pragul precis depinde uşor de latitudine”, spune el.

În cazul Goretti, experţii de la La Chaîne Météo vorbesc despre o „bombă meteorologică”, deoarece scăderea presiunii va fi deosebit de bruscă, de aproximativ 40 hectopascali (hPa) în mai puţin de 24 de ore, ceea ce va intensifica vântul.

Sursa: News.ro

