Noii roboți pentru curățenie au atras toate privirile la CES. Acum pot urca scările

iLikeIT
08-01-2026 | 20:32
La târgul de tehnologie din Las Vegas au fost prezentate noi generații ale roboților care ne pot ajuta prin casă. Roboții care fac curățenie știu acum să urce scările ori să adune obiecte aruncate la întâmplare.

Marian Andrei

Producătorii spun că aceste gadgeturi sunt mai independente ca oricând și ne pot ajuta să economisim timp prețios în fiecare zi.

Pare mai ușor ca oricând să menținem curățenia în casă. Zonele dedicate pentru astfel de activități au avut demonstrații care mai de care mai interesante. Acest aspirator poate să adune de pe jos cu ajutorul unui braț cu clește. Și duce obiectele la locul lor.

Corespondent PROTV: „Vedeta a fost acest robot aspirator care poate să urce scările. Și nu doar că urcă, dar le poate spăla treaptă cu treaptă (are și funcție de mop). Ce este impresionant este lejeritatea cu care poate urca scările. Are două picioare, brațe telescopice. Este foarte talentat în a-și ține echilibrul. Adică se folosește de ele ca să urce treaptă cu treaptă, dar să și coboare astfel de rampe.”

Există un robot care știe să curețe piscina. Are o bază specială care îl ajută să iasă din apă. Iar mașina de tuns iarbă poate să meargă singură, inclusiv pe terenuri mai dificile.

robot, ces 2026
Gadgeturile revoluționare prezentate la CES 2026. Roboții, principalele atracții ale târgului de tehnologie

Corespondent PROTV: „La CES primim tot felul de semne că trăim deja în viitor, vedem acești roboți care pot tăia iarba singuri, ori de câte ori este nevoie. Sunt dotați cu aceiași senzori pe care îi vedem și pe mașinile autonome, iar în această demonstrație ei sunt programați să facă aceleași mișcări, în oglindă. După ce termină de dansat ori de tăiat iarba, se întorc singuri la astfel de stații de încărcare.”

Modele acestea sunt la vânzare pentru 3.000 de dolari.

Corespondent PROTV:Cea mai mare problemă când vrei să joci tenis e că de multe ori nu ai cu cine. Acum există un robot cu care te poți juca tenis de câmp.”

Acesta folosește camere ca să vadă atât poziția adversarului, cât și mingea care este primită înapoi și să se așeze corect pe teren.

Iată un alt produs care a făcut senzație la târgul de tehnologie.

Corespondent PROTV: „Două vehicule, câte unul pe fiecare picior, cu o autonomie de 60 de kilometri și poate să meargă până la 60 de kilometri pe oră. Ca să virez, trebuie să mă înclin ca pe schiuri."

Iar acest grătar cu gaz vine și cu WiFi și cu inteligență artificială. Poate să recunoască tipul de carne și gătește singur.

Alex De Paz - director de marketing:Nu trebuie să te stresezi despre temperatură, nu trebuie supravegheat. Apeși pe start și automatizează procesul de gătire.”

Însă, pentru toate aceste funcții trebuie să scoatem peste 1.000 de dolari din buzunar.

Sursa: Pro TV

