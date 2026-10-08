Corespondent Știrile ProTV: „Patriarhia Română transmite cu îngrijorare că, citez: «Nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să fie o prioritate».

În comunicatul de presă transmis joi seară, reprezentanții Bisericii mai arată că societatea trebuie să manifeste fermitate în fața unor practici precum traficul de droguri. Aceștia vorbesc și de rănile persoanelor cauzate de dependență, care nu se vindecă prin izolare, ci cu sprijin și ajutor pentru familie și pentru ei.

Această reacție a Bisericii Ortodoxe Române vine la scurt timp după ce în Senat a fost depus un proiect de lege prin care persoanele care ar deține droguri ar urma să scape de închisoare și ar putea primi doar o amendă contravențională de câteva mii de lei.

Acest proiect urmează să fie analizat și dezbătut în comisiile de specialitate, iar apoi va fi votat în ambele Camere.”