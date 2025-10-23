Reacția medicului care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. A fost lăsat să plece acasă fără restricție

Incident de securitate la Ambasada Federației Ruse din Capitală. Un medic stomatolog din Pitești a pus în alertă Jandarmeria și Brigada Antiteroristă a SRI, după ce ar fi încercat să intre cu mașina în poarta reprezentanței diplomatice.

A fost, însă, imobilizat înainte să provoace victime sau pagube materiale. Agenții de la Rutieră au deschis o anchetă împotriva bărbatului, pentru că bănuiesc că ar fi urcat la volan sub influența stupefiantelor.

Puțin după ora 3 dimineața, bărbatul, care este medic stomatolog în Pitești, s-a apropiat cu mașina de aleea care duce spre intrarea în curtea Ambasadei Federației Ruse la București.

Col. Mihai Vornicu, Jandarmeria București: „Un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei. Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat, reușind să îl oprească. Persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocat de echipele venite în sprijin.”

Reacția Brigăzii Antiteroriste a SRI

Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul a pus pe jar și Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informații, care a trimis un echipaj la sediul Ambasadei Federației Ruse, care, din fericire, nu a fost nevoit să intervină. Și asta pentru că bărbatul a fost imobilizat înainte să provoace victime sau pagube materiale.”

Medicul în vârstă de 53 de ani a fost preluat de agenții de la Brigada Rutieră, care au fost nevoiți să îl ducă la IML, unde i-au fost recoltate probe de sânge. Inițial, a fost testat la fața locului, iar așa ar fi apărut suspiciunea că ar fi condus sub influența unor substanțe psihoactive.

Corespondent Știrile PRO TV: „Situația juridică a medicului va fi lămurită în câteva zile, și numai după ce medicii legiști vor stabili fără echivoc dacă a condus sau nu sub influența substanțelor psihoactive, așa cum ar fi stabilit drugtestul. În absența acestor proceduri și a rezultatelor, agenții de la Brigada Rutieră i-au retras permisul pentru 72 de ore.”

Declarațiile medicului

Medicul, care a fost lăsat să plece acasă fără nicio restricție, a refuzat să comenteze incidentul, însă ne-a transmis că nu consumă nici alcool, nici substanțe interzise. Surse apropiate anchetei susțin că la audieri ar fi negat că a intenționat să intre în sediul Ambasadei.

În urmă cu trei ani și jumătate, un activist care milita pentru drepturile taților a murit carbonizat în mașina cu care încercase să forțeze poarta Ambasadei Federației Ruse. Autoturismul era plin cu substanțe inflamabile. Se întâmpla la o zi după ce fusese condamnat în primă instanță la 15 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













