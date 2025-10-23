Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

23-10-2025 | 08:53
Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Adrian Popovici

Un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei, aflată în Sectorul 1 al Bucureștiului. Jandarmul aflat în post l-a somat și a reușit să-l oprească, solicitând sprijin imediat, transmit autoritățile.

La fața locului au intervenit rapid două echipaje de jandarmerie și unul antiterorist al SRI. În momentul în care a văzut forțele de ordine, bărbatul a încercat să fugă cu autovehiculul, dar a fost blocat și imobilizat după somațiile echipajelor.

Ulterior, polițiștii rutieri au constatat că bărbatul, un cetățean român de 53 de ani, avea permisul de conducere suspendat și testul a indicat prezența a două substanțe psihoactive. El a fost dus la INML pentru recoltarea probelor biologice și apoi la Brigada Rutieră pentru continuarea verificărilor.

Jandarmeria a precizat că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol și că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale semnificative.

„În data de 23/10/2025 în jurul orei zero 3:15 un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din Sectorul 1 al Capitalei. Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat, reușind să-l oprească.

În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp la fața locului au ajuns două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat în scurt timp.

La fața locului a ajuns și un echipaj de la Poliția Rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, am constatat că persoana în cauză are permis su suspendat, rezultând de asemenea, ca fiind pozitivă la două substanțe psihoactive.

Bărbatul, cetățean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior la sediul Brigăzii Rutiere pentru verificări suplimentare și dispunerea măsurilor legale. Țin să precizez faptul că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol și nu a fost înregistrate victime sau pagube materiale importante”, a transmis colonelul Vornicu Mihai, ofițer de relații publice din cadrul Jandarmeriei Capitalei

Sursa: StirilePROTV

jandarmi, ambasada rusiei

Dată publicare: 23-10-2025 08:09

