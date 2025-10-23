Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat

Incident de securitate la Ambasada Rusiei de la București. Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive ar fi încercat să intre în noaptea de miercuri spre joi, cu maşina în porţile misiunii diplomatice.

Jandarmii care asigură paza obiectivului au intervenit. Nu este pentru prima dată când un cetățean încearcă să intre în forță, în ambasadă.

Corespondent Știrile ProTV: „Incidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 3:15 atunci când bărbatul, despre care anchetatorii susțin că ar fi un medic stomatolog din Pitești, în vârstă de 53 de ani, a venit pe Șoseaua Kiseleff, iar în zona Ambasadei Federației Ruse la București a virat pe trotuar spre poarta de acces, iar jandarmul aflat în misiune de pază acolo a reușit să-l oprească înainte ca bărbatul să își ducă planul la bun sfârșit și a chemat ajutoare.

Așa că au urmat momente tensionate, pentru că la un moment dat acesta ar fi încercat să fugă cu mașina, iar în zonă și-au făcut apariția și agenții de la Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informații, alertați la rândul lor, care însă n-au fost nevoiți să intervină pentru că șoferul, medicul stomatolog cu pricina, a fost imobilizat înainte să provoace victime sau pagube materiale.

Însă Brigada Rutieră, care de asemenea a trimis un echipaj în zonă, a descoperit că medicul cu pricina avea permisul suspendat pentru 90 de zile pentru abateri pe codul rutier. Însă tot ei au descoperit faptul că avea o dovadă de a circulă care permitea să circule la volanul mașinii, valabilă până la sfârșitul acestei luni.

A fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru a i se preleva probe biologice, condițiile în care la drug test ar fi ieșit la iveală faptul că era sub influența două substanțe psihoactive. Însă bănuiala trebuie confirmată în mod categoric și fără echivoc doar de legiști, iar până la venirea rezultatelor, el nu poate fi acuzat că ar fi condus sub influența acestor substanțe. Așa că, cel puțin deocamdată, el are permisul retras până la finalizare acestor proceduri. Iar după ce legiștii vor da la rândul lor concluziile, situația juridică a medicului va fi tranșată clar.

Pe de altă parte, am luat legătura cu medicul cu pricina, care a refuzat să facă orice declarație atât despre incident, cât și despre aceste suspiciuni, spunând doar atât că el nu obișnuiește să consume nici alcool, nici substanțe psihoactive.

Nici Jandarmeria, care a dat publicității acest incident, nici Brigada Poliției Rutiere nu a specificat, probabil nici nu s-au lămurit pe deplin care ar fi fost motivul pentru care medicul din Pitești ar fi încercat să intre cu mașina în forță în porțile ambasadei Federației Ruse din Capitală.”

Reacția Ambasadei Rusiei de la București

„În noaptea de miercuri spre joi, de 23 octombrie, la ora 3:15, un cetățean român în vârstă de 53 de ani a sosit cu un autoturism la poarta principală a Ambasadei. Unul dintre jandarmii ai Jandarmeriei Române aflați în postul de pază a încercat să discute cu acesta, însă cetățeanul s-a comportat inadecvat, a început să strige și a încercat să fugă cu autovehiculul, fiind însă reținut de echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI aflate în apropierea Ambasadei.

Investigația ulterioară a arătat că, în momentul reținerii, cetățeanul se afla sub influența substanțelor psihoactive și nu deținea un permis de conducere valabil.

Niciun angajat al Ambasadei nu a fost rănit, iar clădirii misiunii diplomatice ruse nu i-au fost aduse daune materiale”, au transmis diplomații ruși.

