Radu Miruţă: În cele 4 minute, cât drona s-a aflat în România, nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari

Radu Miruță a precizat că a discutat telefonic cu secretarul general al NATO , Mark Rutte, și a insistat asupra necesității implementării măsurilor cerute de România în zona Dobrogei, până la livrarea sistemelor anti-dronă comandate recent de Ministerul Apărării.

„Războiul de la graniţele României este o realitate. La fel de reală este şi responsabilitatea noastră de a lua decizii raţionale, bazate pe fapte, nu pe emoţie sau pe speculaţii. În urma incidentului din noaptea trecută, am informat imediat Preşedintele României şi aliaţii noştri din NATO”, a scris Radu Miruţă într-o postare pe Facebook.

„Am avut o conversaţie telefonică în această dimineaţă cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilităţile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

El a precizat că este vorba despre o dronă Geran 2.

”Da, a fost descoperită şi urmărită pe radarul nou instalat în zona Galaţi, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizaţie de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spaţiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galaţi ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României şi să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina. Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 şi faţă de situaţia de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă”, a subliniat ministrul.

Radu Miruță a menţionat că se lucrează deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securităţii pe Flancul Estic, o parte dintre aceste măsuri urmând a fi anunţate în următoarele ore.