Radu Miruţă: În cele 4 minute, cât drona s-a aflat în România, nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că a discutat cu șeful NATO, Mark Rutte, despre consolidarea apărării în Dobrogea. Oficialul român a cerut măsuri temporare până la livrarea sistemelor anti-dronă comandate de România.

Mihaela Ivăncică

„Războiul de la graniţele României este o realitate. La fel de reală este şi responsabilitatea noastră de a lua decizii raţionale, bazate pe fapte, nu pe emoţie sau pe speculaţii. În urma incidentului din noaptea trecută, am informat imediat Preşedintele României şi aliaţii noştri din NATO”, a scris Radu Miruţă într-o postare pe Facebook.

Radu Miruță a precizat că a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și a insistat asupra necesității implementării măsurilor cerute de România în zona Dobrogei, până la livrarea sistemelor anti-dronă comandate recent de Ministerul Apărării.

„Am avut o conversaţie telefonică în această dimineaţă cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilităţile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

El a precizat că este vorba despre o dronă Geran 2.

”Da, a fost descoperită şi urmărită pe radarul nou instalat în zona Galaţi, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizaţie de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spaţiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galaţi ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României şi să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina. Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 şi faţă de situaţia de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă”, a subliniat ministrul.

Radu Miruță a menţionat că se lucrează deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securităţii pe Flancul Estic, o parte dintre aceste măsuri urmând a fi anunţate în următoarele ore.

Drona galati 9
O dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați. Reacția Ursulei von der Leyen: Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni

Nicușor Dan a convocat ședința CSAT la ora 11. „Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă"

Premieră: Un bulevard din Capitală va fi reabilitat fără a mai ține cont de „prețul cel mai mic", ci de cel mai bun proiect

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. Alte două au făcut atacuri de panică.

A fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei, precizează MApN. Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Oana Ţoiu, despre drona prăbuşită în Galaţi: Este un risc de securitate nu doar la adresa României, ci și la adresa UE

O dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați. Reacția Ursulei von der Leyen: Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni

Preşedinta Comisiei Europene a reacţionat după ce o dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, apreciind că Rusia a depăşit încă o linie roşie şi exprimându-şi solidaritatea faţă de România.
MApN, despre drona prăbușită la Galați: „Nu este un atac asupra României, ci efectul conflictului din apropiere”

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au dat asigurări, vineri, că "situația este sub control", subliniind că nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei.
Bolojan, despre drona rusească prăbușită în Galați: „Este o situație inacceptabilă”. România accelerează programul antidronă

Premierul demis, Ilie Bolojan, a condamnat ferm prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați, incident soldat cu rănirea a două persoane, și a anunțat că România va accelera măsurile de consolidare a apărării.

Nicușor Dan a convocat ședința CSAT la ora 11. „Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Șeful statului a calificat incidentul drept cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.

Reacții de la aliații NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a transmis vineri, după explozia dronei ruseşti în Galaţi, că secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autorităţile române.

