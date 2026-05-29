„Vreau să transmit foarte clar pe această cale faptul că situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei noastre. Din nefericire, cu consecințe directe asupra populației din zonă. Structurile Armatei României, împreună cu celelalte instituții ale statului, monitorizează permanent spațiul aerian și sunt pregătite să reacționeze ori de câte ori situația o impune.

Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1 și 46 de minute, la 19 kilometri est de Reni, a intrat în spațiul României la ora 1 și 52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1 și 56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național.

Decizia de angajare a unei ținte aeriene se bazează pe informații confirmate și pe o evaluare permanentă a situației operaționale din zonă.", a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim, într-o conferință de presă susținută la sediul MApN.

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite. Panica s-a instalat în Galați cu puțin înainte de ora 2:00. Un sunet asurzitor și un zgomot puternic i-au trezit pe localnici din somn. La scurt timp, cerul s-a luminat. A fost momentul în care drona rusească, cu încărcătură explozivă, a lovit blocul cu 10 etaje aflat pe strada Brăilei. Un apartament a luat foc, iar flăcările s-au văzut de la mare distanță. Cele două persoane aflate în interior au reușit să iasă.