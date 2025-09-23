Plângere penală pentru un site care promitea înscrierea rapidă contra cost în programul Rabla. Avertismentul AFM

Conducerea AFM a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.

Platforma respectivă induce în eroare persoanele interesate, sugerând că ar putea facilita înscrierea mai rapidă în programul derulat de AFM, deşi această procedură se realizează exclusiv prin aplicaţia oficială a Administraţiei Fondului pentru Mediu, gratuit şi fără intermediari, precizează AFM într-un comunicat de presă.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va începe în 30 septembrie 2025, la ora 10:00, iar înscrierile se vor putea face doar prin intermediul aplicaţiei oficiale pusă la dispoziţie de AFM, pe site-ul www.afm.ro.

„Este revoltător şi profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea şi dorinţa sinceră a cetăţenilor de a accesa programele noastre de mediu, promiţându-le, în mod fals, că pot obţine un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani. Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credinţă, dar subminează şi eforturile noastre de a menţine un sistem corect, gratuit şi transparent pentru toţi”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

AFM reaminteşte tuturor cetăţenilor că înscrierea în programele finanţate de instituţie se face gratuit, transparent şi doar prin intermediul platformei oficiale. Publicul este încurajat să consulte exclusiv canalele oficiale ale instituţiei, respectiv site-ul www.afm.ro şi pagina de Facebook pentru informaţii corecte şi actualizate.

