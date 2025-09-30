Programul Rabla 2025. Bugetul pentru mașinile cu motor termic s-a epuizat în doar 13 minute de la lansare

30-09-2025 | 11:08
rabla

În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice și au epuizat bugetul de 80 de milioane de lei alocat pentru achiziția de autovehicule cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC), hibride sau motociclete, în cadrul Programului Rabla 2025.

Ioana Andreescu

Prima cerere a fost înregistrată la numai un minut și 20 de secunde după ce aplicația AFM a devenit funcțională. Ritmul extrem de rapid al înscrierilor arată interesul ridicat pentru ediția din acest an.

Pentru această sesiune, bugetul total este de 200 milioane de lei, împărțit astfel:

80.000.000 lei – pentru autovehicule noi cu motorizare termică (inclusiv GPL/GNC), motociclete și hibride;

120.000.000 lei – pentru autovehicule plug-in hibrid, motociclete electrice și mașini pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor pentru persoane fizice

18.500 lei – autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – autovehicul plug-in hibrid sau motocicletă electrică;

12.000 lei – autovehicul hibrid;

10.000 lei – autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă.

Înscrierile s-au făcut exclusiv online, prin aplicația informatică AFM, fără intermediari, după ce anul trecut au existat tentative de fraudă prin platforme false.

Reguli și condiții de finanțare

Solicitanții pot obține unul sau două ecotichete, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate. Nu se pot cumula două ecotichete pentru aceeași mașină.

Valoarea ecotichetului se deduce direct din prețul de vânzare al autovehiculului nou, cu TVA, de către producătorul validat. Diferența se achită de beneficiar din surse proprii sau prin credite/leasing. Finanțarea nu poate depăși 50% din prețul de comercializare al autovehiculului nou.

Programul Rabla pentru persoane fizice 2025 era programat să înceapă pe 19 iunie, dar lansarea a fost amânată.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: rabla, program, persoane fizice,

Dată publicare: 30-09-2025 10:52

