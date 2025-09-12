Programul Rabla 2025: AFM va începe validarea producătorilor de mașini eco. Tichetele, de maxim 18.500 lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat lansarea sesiunii de validare a producătorilor pentru noul Program Rabla Auto 2025, dedicat persoanelor fizice, care se va desfășura între 15 și 17 septembrie 2025.

Programul, care are un buget de 200 de milioane de lei, vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor nepoluante și eficiente energetic.

Noul program a căpătat fundament legal în ședința de Guvern din 11 septembrie 2025, când a fost adoptată Hotărârea Guvernului privind Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu.

Sesiunea de validare a producătorilor se va desfășura între 15 septembrie 2025, ora 10:00, și 17 septembrie 2025, ora 23:59, reprezentând o etapă preliminară esențială pentru funcționarea programului.

Procedura de participare pentru producători

Producătorii care au fost validați în programe anterioare pot rămâne pe lista de furnizori autorizați ai Programului Rabla, cu condiția semnării unui nou contract de participare cu AFM. Contractul va fi transmis prin aplicația dedicată, iar producătorii au obligația să îl semneze electronic și să îl încarce în sistem în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării, „neîncărcarea acestuia echivalând cu refuzul de participare la program", precizează AFM în comunicatul oficial.

15.000 de beneficiari

„Administrația Fondului pentru Mediu își exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai așteptate programe de finanțare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziționării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului" a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică

Oficialul a precizat că „prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piață aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante și îmbunătățind calitatea vieții prin protejarea mediului înconjurător".

Valoarea ecotichelelor

Programul prevede un sistem diferențiat de ecotichete în funcție de tipul de vehicul achiziționat:

18.500 lei pentru autovehicule noi pur electrice sau cu pile de combustie cu hidrogen

15.000 lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid sau motociclete electrice

12.000 lei pentru autovehicule noi hibride

10.000 lei pentru autovehicule noi cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete

Următoarele etape

AFM a anunțat că la finalul lunii septembrie urmează să fie lansată sesiunea destinată persoanelor fizice, moment în care beneficiarii vor putea depune efectiv cererile de finanțare pentru achiziționarea vehiculelor eligibile.

Condițiile complete de participare și documentele necesare pot fi consultate în ghidul de finanțare disponibil pe site-ul oficial al instituției.

