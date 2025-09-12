Programul Rabla 2025: AFM va începe validarea producătorilor de mașini eco. Tichetele, de maxim 18.500 lei

Stiri actuale
12-09-2025 | 12:02
rabla
Pro TV

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat lansarea sesiunii de validare a producătorilor pentru noul Program Rabla Auto 2025, dedicat persoanelor fizice, care se va desfășura între 15 și 17 septembrie 2025.

autor
Mihai Niculescu

Programul, care are un buget de 200 de milioane de lei, vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor nepoluante și eficiente energetic.

Noul program a căpătat fundament legal în ședința de Guvern din 11 septembrie 2025, când a fost adoptată Hotărârea Guvernului privind Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu.

Sesiunea de validare a producătorilor se va desfășura între 15 septembrie 2025, ora 10:00, și 17 septembrie 2025, ora 23:59, reprezentând o etapă preliminară esențială pentru funcționarea programului.

Procedura de participare pentru producători

Producătorii care au fost validați în programe anterioare pot rămâne pe lista de furnizori autorizați ai Programului Rabla, cu condiția semnării unui nou contract de participare cu AFM. Contractul va fi transmis prin aplicația dedicată, iar producătorii au obligația să îl semneze electronic și să îl încarce în sistem în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării, „neîncărcarea acestuia echivalând cu refuzul de participare la program", precizează AFM în comunicatul oficial.

Citește și
rabla
Rabla pentru persoane fizice începe cel târziu la final de septembrie. Buget: 200 milioane lei și vouchere de 18.500 lei

15.000 de beneficiari

„Administrația Fondului pentru Mediu își exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai așteptate programe de finanțare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziționării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului" a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică

Oficialul a precizat că „prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piață aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante și îmbunătățind calitatea vieții prin protejarea mediului înconjurător".

Valoarea ecotichelelor

Programul prevede un sistem diferențiat de ecotichete în funcție de tipul de vehicul achiziționat:

  • 18.500 lei pentru autovehicule noi pur electrice sau cu pile de combustie cu hidrogen

  • 15.000 lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid sau motociclete electrice

  • 12.000 lei pentru autovehicule noi hibride

  • 10.000 lei pentru autovehicule noi cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete

Următoarele etape

AFM a anunțat că la finalul lunii septembrie urmează să fie lansată sesiunea destinată persoanelor fizice, moment în care beneficiarii vor putea depune efectiv cererile de finanțare pentru achiziționarea vehiculelor eligibile.

Condițiile complete de participare și documentele necesare pot fi consultate în ghidul de finanțare disponibil pe site-ul oficial al instituției.

Sursa: News.ro

Etichete: programul rabla, AFM, masini ecologice, producatori auto,

Dată publicare: 12-09-2025 11:50

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat săptămâna viitoare. Noi detalii anunțate de Ministerul Mediului
Stiri actuale
Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat săptămâna viitoare. Noi detalii anunțate de Ministerul Mediului

Programul „Rabla” pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Rabla pentru persoane fizice începe cel târziu la final de septembrie. Buget: 200 milioane lei și vouchere de 18.500 lei
Stiri actuale
Rabla pentru persoane fizice începe cel târziu la final de septembrie. Buget: 200 milioane lei și vouchere de 18.500 lei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Bugetul total este de 200 de milioane de lei.

Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei
Stiri actuale
Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei

Ghidul programului Rabla pentru 2025 a fost pus în consultare publică și vine cu modificări importante. Cele mai afectate vor fi mașinile electrice, unde ecotichetul scade aproape la jumătate pentru că și bugetul total va fi de 3 ori mai mic.

Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic
Stiri actuale
Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic

Guvernul confirmă deblocarea programului Rabla pentru autoturisme, cu un buget redus la 200 de milioane de lei.

Sfântu Gheorghe, orașul unde pentru o rablă dată la casat primești la schimb două biciclete
Stiri Sociale
Sfântu Gheorghe, orașul unde pentru o rablă dată la casat primești la schimb două biciclete

Orașul Sfântu Gheorghe continuă cu forțe proprii programul „Rabla Local” și oferă, în schimbul mașinilor vechi, biciclete ori abonamente la transportul public.

Recomandări
Incident neobișnuit la Parlament. Surse: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR
Stiri actuale
Incident neobișnuit la Parlament. Surse: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR

Un incident neobișnuit a avut loc în această dimineață la Palatul Parlamentului, unde o femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire având asupra sa ... nu mai puțin de 6 cuțite, au precizat pentru Știrile Pro TV surse judiciare.

„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
Stiri externe
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Rusia şi Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Septembrie 2025

03:12:20

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28