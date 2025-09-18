Încep înscrierile în Programul Rabla 2025. Persoanele fizice pot accesa tichetele de marți, 30 septembrie

Persoanele fizice se pot înscrie în Programul "Rabla" din acest an începând cu data de 30 septembrie, a anunţat, joi, Administraţia Fondului pentru Mediu (ANM), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, sesiunea va rămâne deschisă până pe 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei, din care 80 de milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, şi 120 de milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

„Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanţare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, şi achiziţionarea de autovehicule noi, mai puţin poluante şi mai eficiente energetic. Programul oferă o procedură simplificată şi acces rapid la finanţare, solicitanţii înscriindu-se direct în aplicaţia informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro", se arată în comunicat.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului "Rabla" din acest an, pentru persoanele fizice, este următoarea: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













