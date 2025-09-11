Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat săptămâna viitoare. Noi detalii anunțate de Ministerul Mediului

Stiri actuale
11-09-2025 | 14:31
Masini Bucuresti
Shutterstock

Programul „Rabla” pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

autor
Claudia Alionescu

A trecut în şedinţa de guvern hotărârea care stabileşte ca proiect principal partea de Program «Rabla» – persoane fizice. Practic, de mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid. Imediat ce este publicat în Monitorul Oficial, putem lansa Programul «Rabla». Deci, cel târziu, săptămâna viitoare, la început, luni, marţi, va fi lansat Programul «Rabla». Ne bucurăm şi vrem să mulţumim pe această cale tuturor ministerelor care au dat avize – Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor – pentru că am reuşit să adoptăm în această săptămână, astăzi, ceea ce înseamnă că programul va fi lansat până la finalul lunii”, a afirmat Diana Buzoianu, joi, după şedinţa de Guvern.

Ea a explicat şi care sunt schimbările aduse programului, întrebată în acest sens.

Pentru persoane este foarte important de ştiut că vor avea exact aceeaşi platformă, deci exact acelaşi proces pentru care erau, deja, pregătiţi, rămâne la fel. Tehnic, platforma este identică. Voucherele rămân aceleaşi pentru maşinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, pentru maşinile electrice, însă, ştiţi deja, se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a precizat că fondurile alocate pentru Programul „Rabla” 2025 se ridică la 200 de milioane de lei.

Citește și
Rabla
Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei

Ministrul a mai explicat că o suplimentare a acestui fond nu este posibilă pentru acest an, dar pe viitor se au în vedere alte variante.

Anul acesta nu, dar pentru anul viitor suntem deja în discuţii cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a muta Programul «Rabla» pe programul social pentru climă, Fondul social pentru climă şi, astfel, să asigurăm o predictibilitate mai mare, inclusiv pentru acest program, pentru că el se va baza pe fonduri europene în această viziune. Deci, asta va însemna că nu va mai depinde inclusiv de crizele economice care ar putea să apară la nivel naţional”, a mai declarat Buzoianu.

Bărbatul din Sibiu care a căzut cu trotineta electrică este în stare gravă. Nu purta cască de protecție

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, lansare, programul rabla, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 11-09-2025 14:31

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Rabla pentru persoane fizice începe cel târziu la final de septembrie. Buget: 200 milioane lei și vouchere de 18.500 lei
Stiri actuale
Rabla pentru persoane fizice începe cel târziu la final de septembrie. Buget: 200 milioane lei și vouchere de 18.500 lei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Bugetul total este de 200 de milioane de lei.

Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei
Stiri actuale
Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei

Ghidul programului Rabla pentru 2025 a fost pus în consultare publică și vine cu modificări importante. Cele mai afectate vor fi mașinile electrice, unde ecotichetul scade aproape la jumătate pentru că și bugetul total va fi de 3 ori mai mic.

Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic
Stiri actuale
Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic

Guvernul confirmă deblocarea programului Rabla pentru autoturisme, cu un buget redus la 200 de milioane de lei.

Sfântu Gheorghe, orașul unde pentru o rablă dată la casat primești la schimb două biciclete
Stiri Sociale
Sfântu Gheorghe, orașul unde pentru o rablă dată la casat primești la schimb două biciclete

Orașul Sfântu Gheorghe continuă cu forțe proprii programul „Rabla Local” și oferă, în schimbul mașinilor vechi, biciclete ori abonamente la transportul public.

Ministrul Mediului anunță când ar putea fi reluat programul Rabla. Ce spune despre Casa Verde: Trebuie analizat foarte atent
Stiri actuale
Ministrul Mediului anunță când ar putea fi reluat programul Rabla. Ce spune despre Casa Verde: Trebuie analizat foarte atent

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Rabla va fi lansat la 10 zile după adoptarea pachetului 2 de măsuri și emiterea ordinului privind noile vouchere.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28