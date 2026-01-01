ProTV a fost prima alegere a publicului în noaptea de Anul Nou, la fel ca în tot anul 2025. Minutul de aur al Protevelionului

În noaptea de Revelion, ProTV a fost prima alegere a publicului. 6 milioane de români au urmărit cel puțin un minut din Protevelion. De altfel, în întreg anul 2025, ProTV și-a consolidat poziția de lider.

Postul nostru a condus în clasamentul audiențelor de-a lungul zilei, iar Știrile ProTV de la ora 19 au avut o cotă de piață aproape triplă față de televiziunea de pe locul doi. „Las Fierbinți”, „Românii au talent” și filmele difuzate în a doua parte a zilei au condus în preferințe. Pentru că ați fost alături de noi, vă mulțumim!

În noaptea dintre ani, ProTV a fost lider de audiență. Prin umor, momente de excepție, decoruri spectaculoase și o atmosferă de sărbătoare care a cucerit publicul, Protevelionul a înregistrat o cotă de piață de 36,9% în rândul publicului național cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani.

6 milioane de telespectatori au urmărit cel puțin un minut al show-ului de pe ProTV.

Minutul de aur, la 22:28, a adus peste 2,5 milioane de români împreună la cea mai spectaculoasă petrecere de final de an. La miezul nopţii, 40% dintre cei care aveau televizorul deschis se uitau la ProTV.

Protevelionul a încheiat un an în care ProTV și-a păstrat poziția de lider. În 2025, pe durata întregii zile, cota de piață medie a ProTV a fost de 22,2%, în timp ce televiziunea clasată pe locul secund a obținut sub 15 procente.

Postul nostru a condus în clasamentul audiențelor și în prime-time.

Iar Știrile ProTV de la ora 19 din timpul săptămânii și din weekend au fost din nou cele mai vizionate cu o cotă de piață medie aproape triplă față de principalul competitor.

Și știrile de dimineață, atât din zilele lucrătoare, cât și din weekend, precum și cele de la ora 13 și 17, au fost pe primul loc în preferinţele telespectatorilor.

Emisiunile de seară au atras, de asemenea, un public numeros.

Și în 2025, „Românii au talent” a fost cel mai vizionat show de televiziune din țară, cu o medie a cotei de piață de 30%. Pe locul trei s-a situat „Vocea României”, iar pe locul patru show-ul difuzat pe 1 decembrie, „Tu ești România”, în care am întins covorul roșu și i-am felicitat pe românii care fac lucruri extraordinare.

De asemenea, anul trecut, „Las Fierbinți" a fost cel mai vizionat serial, cu o medie a cotei de piață de 26.6%. Pe locurile 2 și 4 s-au clasat tot seriale difuzate de PROTV, „Betoane” și „Tătuțu”.

Iar primele 100 de filme cele mai vizionate au fost adjudecate toate de postul nostru.

Vă mulțumim că ne-ați fost alături! Spectacolul continuă și în 2026!

