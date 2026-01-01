Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital

01-01-2026 | 19:44
În noaptea de Revelion au fost persoane care nu au renunțat la petarde și artificii. Le-au manevrat greșit și au ajuns cu arsuri la camera de gardă. 

Călin Ardelean ,  Daniel Nițoiu,  Emanuela Băluș

Doar în Capitală s-au înregistrat cinci asemenea cazuri. Tot din cauza artificiilor au izbucnit mai multe incendii. Iar numărul total al celor care au cerut ajutor la 112 pentru diverse urgențe a trecut de 700.

Pompierii din Bucureşti şi Ilfov au avut sute de intervenţii dintre care 38 pentru incendii. Unele au fost provocate de artificii.

Slt. Ştefan Eduard, purtător de cuvânt ISU B-IF: „La scurt timp după trecerea în anul 2026 au fost anunţate mai multe incendii produse în balcoanele unor locuinţe. Un incendiu în urma căruia au fost rănite mai multe. Șase persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum, iar două dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri."

Corespondent ProTV: „O spaimă teribilă au tras şi locatarii acestui bloc din cartierul Militari. Un incendiu a izbucnit într-un balcon de la etajul 10, iar oamenii spun că lucrurile s-au aprins din cauza unui foc de artificii scăpat de sub control.”

Cristina Gordon, martor: „Urmăream artificiile şi am văzut cum au explodat pe faţa blocului şi nu mi s-a părut ok. Mai întâi a luat foc la etajul 5 şi în timp ce tata vorbea cu operatorul de la 112 a luat foc şi la etajul 10. Pompierii au venit în 5 minute, a durat mai mult accesul în complex."

Crina Eșanu, purtător de cuvânt la Poliția Capitalei: „Sunt întocmite dosare penale sub aspectul infracţiunii de distrugere din culpă sau vătămare corporală.”

Şi la serviciul de ambulanţă Bucuresti-Ilfov s-a înregistrat un număr record de apeluri în noaptea de Revelion.

Alis Grasu, managerul S.A.B-IF: „O noapte în care 701 persoane au avut nevoie de Ambulanţa Bucureşti-Ilfov. Dintre acestea 571 au fost urgenţe de cod roşu, cazuri foarte grave. Am avut cinci accidente, persoane de sex masculin cu vârste între 30 şi 60 de ani care au avut de suferit din cauza manipulării necorespunzătoare a petardelor. S-au ales cu leziuni la membre, trunchi şi la nivelul ochilor."

Şi la Oradea, trei persoane au ajuns la spital, cu răni provocate de petarde.

dr. Andrea Sas, UPU Oradea: „Au fost trei cazuri, doi minori, care au prezentat leziuni minore, pentru care nu a fost necesară internarea și un adult, cu leziuni la nivelul feței și mâinilor, care este, în prezent, internat."

Iar la Iaşi un bărbat de 40 de ani trebuie să dea explicaţii poliţiei după ce s-a rănit la o mână cu o petardă din categoria celor interzise.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Bărbatul a primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi a fost dus la spital, se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă dar şi pentru comercializarea sau folosirea materiale pirotehnice fără drept."

O altă dovadă că artificiile sunt periculoase chiar şi atunci când sunt folosite de specialişti vine de la Timişoara.

Spectacolul pirotehnic organizat de autorităţi a scăpat de sub control pentru câteva secunde. Unele artificii au detonat la mică distanță de sol, foarte aproape de oamenii adunați să le vadă. Speriaţi mulţi au luat-o la fugă. Echipele de pompieri prezente la faţa locului nu au identificat eventuale victime.

Sursa: Pro TV

