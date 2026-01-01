Cum s-a sărbătorit Revelionul în lume. 2026, întâmpinat cu artificii impresionante în cele mai mari orașe

Stiri externe
01-01-2026 | 20:25
De la un fus orar la altul, în marile orașe ale lumii, milioane de oameni au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în stradă și nelipsitele focuri de artificii.

 

La New York, în Times Square s-au adunat peste un milion de pământeni, iar pe faimoasa plajă Copacabana din Rio, de două ori mai mulți.

În Dubai, artificiile au țâșnit din Burj Khalifa, învăluind spectaculos cea mai înaltă clădire din lume. Show-ul a continuat cu proiecții luminoase, muzică și jeturi de apă.

Când orologiul Big Ben a bătut miezul nopții, impunătoarea roată London Eye a strălucit într-un grandios foc de artificii. "Au fost peste 12.000 de artificii, lumini grozave, animații impresionante si o coloană sonoră excelentă...". Așa s-a lăudat primarul Sadiq Khan, care a întâmpinat Anul nou printre miile de petrecăreți adunați de-a lungul Tamisei.

Și pe bulevardul simbol Champs Elysee parizienii și turiștii i-au spus bun venit lui 2026, în timp ce artificiile țâșneau din jurul Arcului de Triumf.

La New York, în emblematica Times Square, globul luminos a coborât pe măsură ce s-au scurs ultimele clipe ale lui 2025. Apoi milioane de confetti s-au revărsat peste cei probabil un milion de petrecăreți.

Peste 2 milioane de localnici și turiști, cei mai mulți îmbrăcați în alb, s-au adunat pe faimoasa plajă Copacabana din Rio. Unii au întâmpinat sosirea lui 2026 chiar intrând în apele Oceanului, și sfidând valurile mari. La Revelionul precedent s-au adunat și mai mulți oameni pe imensa plajă Copacabana - aproximativ 2,5 milioane - ceea ce a determinat Cartea Recordurilor să recunoască serbarea drept cea mai mare petrecere de revelion din lume.

